"ไชยชนก" ย้ำ พร้อมฟังความเห็น TH-AI Passport ยกระดับพัฒนาคนและประเทศ

"ไชยชนก" ย้ำ พร้อมฟังความเห็นโครงการ TH-AI Passport เพื่อยกระดับและพัฒนา ประสิทธิผลคนไทย-ประเทศ
วันที่ 2 มิ.ย.นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการ TH-AI Passport 1,600 ล้านบาท ว่าตนได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด ตั้งแต่มีการถามกระทู้สดในสภา โดยพบว่ามีความคิดเห็นจากหลายส่วนที่สร้างสรรค์และเป็นความคิดเห็นที่สามารถนำมาพิจารณาให้เป็นโครงการที่ดีขึ้นได้ ซึ่งเป้าหมายและเจตนาของตน คือ นำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้พี่น้องประชาชนและคประเทศไทยได้ใช้ เพื่อยกระดับและพัฒนา ประสิทธิผลของคนไทย ซึ่งขณะนี้ได้มีการสั่งการไปทางรัฐมนตรีช่วยและปลัด DE รวบรวม ความคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณา
เมื่อถามว่าจะนำสู่การปรับ TOR หรือไม่นายไชยชนก กล่าวว่า อะไรที่สามารถนำมาทำให้ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ก็จะนำมาพิจารณาทั้งหมด แต่ขอเวลาในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อน
เมื่อถามว่ายืนยันจะเดินหน้าโครงการ TH-AI Passport หรือไม่ นายไชยชนก ย้ำว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ขอเวลารวบรวมเพื่อนำมาพิจารณา