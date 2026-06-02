รัฐบาลชวนร่วมงาน “Phuket Pride Festival 2026” ร่วมแสดงพลังแห่งความเท่าเทียม กระตุ้นการท่องเที่ยว 1 - 7 มิ.ย.

รัฐบาลเชิญชวนร่วมงาน “Phuket Pride Festival 2026” ร่วมแสดงพลังแห่งความเท่าเทียม กระตุ้นการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต เดินหน้ายกระดับเทศกาล Pride ขับเคลื่อนพลังความเท่าเทียมอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 1 - 7 มิ.ย.69
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเชิญชวน นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมแสดงพลังแห่งความเท่าเทียม ความหลากหลายและการยอมรับอย่างภาคภูมิใจ เข้าร่วมงาน “Phuket Pride Festival 2026” ภายใต้แนวคิด “From Visibility To Equality” เดินหน้ายกระดับเทศกาล Pride ของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และส่งเสริมสังคมที่เคารพความหลากหลายอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 – 7 มิถุนายน นี้
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า การจัดงาน Phuket Pride Festival 2026 ในปีนี้ ได้มุ่งเน้นการเฉลิมฉลองความหลากหลาย ความเท่าเทียม และพื้นที่ปลอดภัยด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งทางด้านกีฬาและด้านวิชาการ พร้อมสอดแทรกความบันเทิงในทุกกิจกรรม อาทิ เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศ ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 มิ.ย. 69) การประกวด Miss Queen Andaman Power 2026 เวทีการประกวดสาว TG ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เพื่อเฟ้นหาไข่มุกสีรุ้งแห่งอันดามัน คนที่ 11 ตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ Phuket Pride Festival และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปี (วันที่ 5 มิ.ย. 69) และกิจกรรมไฮไลต์สำคัญ กับขบวนพาเหรดหลากสี “Phuket Pride Parade” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล “Phuket Pride Festival 2026” อย่างยิ่งใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569 โดยขบวนจะเคลื่อนจากถนนราชประชานุเคราะห์ สู่ถนนทวีวงศ์ และสิ้นสุดที่ชายหาดป่าตอง ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่าย Community Pride จากทั่วประเทศ ขอเชิญชวนชาวภูเก็ต นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมกันแสดงพลังแห่งความเท่าเทียม ความหลากหลายและการยอมรับอย่างภาคภูมิใจ
การจัดงานในปีนี้ เป็นพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างสังคมที่เปิดกว้าง เคารพในความหลากหลาย และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม โดยจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และภาพลักษณ์ของจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เป็นมิตร ปลอดภัย พร้อมเปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ และทุกวัฒนธรรม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติของประเทศ พร้อมทั้งสะท้อนศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต ที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระดับโลก และเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของเทศกาล Pride ระดับสากล สู่การเป็นเจ้าภาพงาน World Pride 2030 ในอนาคตต่อไป