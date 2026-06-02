“ชัยชนะ” แฉข้อมูลเพิ่ม ตอกย้ำปมบริษัทยำ 400 ล้าน ส่อเชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์ อ้างพบโยง Sexy…168 และ Hot…168 และมี นางสาว ช. เป็นคนเปิดบัญชี
วันที่ 2 มิ.ย.69 นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีบริษัทยำเอฟวี่ไทม์ ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า 400 ล้านบาท โดยระบุว่า จากข้อมูลที่ได้รับและการตรวจสอบเบื้องต้น พบข้อสงสัยว่าบริษัทดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์
นายชัยชนะ กล่าวว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่ สภ.คลองหลวง ลงพื้นที่ ได้ทราบข่าวข้อมูลเพิ่มเติมพบข้อเท็จจริงหลายประการที่สอดคล้องกับข้อสงสัยเดิมว่า บริษัท ดังกล่าวไม่ได้ดำเนินกิจการร้านอาหาร แต่เปิดบริษัทมาเพื่อเป็นช่องทางรองรับธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บ Sexy…168 และ Hot…168 ซึ่งมีลักษณะเป็นการรับฝาก-ถอนเงิน หรือทำหน้าที่เป็น Payment ให้กับเครือข่ายดังกล่าว
“ข้อมูลทางลับที่ได้รับมา มีรายละเอียดที่ส่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทดังกล่าวกับธุรกรรมของเว็บไซต์พนันออนไลน์ จึงจะนำข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป” นายชัยชนะ กล่าว
นายชัยชนะ ระบุอีกว่า จากข้อมูลที่ได้รับยังพบว่า บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนเพียง 100,000 บาท และมีผู้ถือหุ้นร้อยละ 50 คือ นางสาว ช. และได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสาว ช. ได้รับการประสานจากบุคคลต่างชาติชาวสิงคโปร์ เพื่อให้ดำเนินการเปิดบัญชีและดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
“เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินหมุนเวียนจำนวนมากผิดปกติ แต่ยังเป็นประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์และการฟอกเงิน ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและโปร่งใส เพื่อให้สังคมได้รับคำตอบที่ชัดเจน และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ธุรกิจบังหน้าเป็นช่องทางกระทำความผิดทางการเงินในอนาคต” นายชัยชนะ กล่าว