สรุปยอดผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.28 พ.ค.-1 มิ.ย.18 คน ส.ก.50 เขต รวม 258 คน

กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครฯ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. ผู้ว่าฯ กทม. 18 คน / ส.ก. 50 เขต รวม 258 คน
วันที่ 1 มิถุนายน 2569 กรงเทพมหานครสรุปผลการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันสุดท้ายมีเพิ่ม 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 คน ได้แก่
1. ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี อิสระ หมายเลข 1
2. นายสมัย ละเลิศ อิสระ หมายเลข 2
3. นายพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ อิสระ หมายเลข 3
4. นายประทีป วัชรโชคเกษม อิสระ หมายเลข 4
5. นายอนุชา บูรพชัยศรี พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5
6. นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ อิสระ หมายเลข 6
7. นายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ กลุ่มกรุงเทพบินได้ หมายเลข 7
8. นายวีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล อิสระ หมายเลข 8
9. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อิสระ หมายเลข 9
10. นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร พรรคประชาชน หมายเลข 10
11. นายประยูร ครองยศ อิสระ หมายเลข 11
12. พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช พรรคเศรษฐกิจ หมายเลข 12
13. นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล อิสระ หมายเลข 13
14. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อิสระ หมายเลข14
15 นายโอฬาร ตั้งตราตระกูล อิสระ หมายเลข 15
16. นางสาวศรีรัฏน์ ช่างเพ็ชร อิสระ หมายเลข 16
17. นางสาวลลนา มงคลหัสดินทร์ อิสระ หมายเลข 17
18. นายสมชัย เจริญวรเกียรติ อิสระ หมายเลข 18
ในส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมทั่งสิ้น จำนวน 258 คน โดยมี 5 อันดับเขตที่ผู้สมัครมากที่สุด ดังนี้ คลองสามวา จำนวน 10 คน , คันนายาว จำนวน 9 คน , ภาษีเจริญ จำนวน 9 คน , ยานนาวา จำนวน 9 คน และ พญาไท จำนวน 7 คน