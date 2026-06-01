"เท้ง" โยนอดีตลูกพรรคตอบปมดอดร่วมงานรัฐบาล ยัน ปชน.ไร้อำนาจรัฐ-เงินคุมคน ใช้อุดมการณ์นำทาง ไร้กังวลเลือดไหลออก

"เท้ง" โยนอดีตสมาชิกพรรคตอบหลังดอดร่วมงานซีกรัฐบาลย้อนถาม เป้าหมายสูงสุดยังเหมือนเดิมหรือไม่ย้ำ พรรคประชาชนไร้อำนาจรัฐ-เงินคุมคน-เป่าคดี ยัน ใช้อุดมการณ์นำทาง ชี้ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ ลั่นไม่กังวลหากเลือดไหลออกอีก บอกเป็นธรรมชาติของพรรรมวลชนที่ต้องพัฒนาคน
วันที่ 1 มิ.ย.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี สมาชิกพรรคลาออกเพื่อร่วมคณะทำงานกับฝั่งรัฐบาล สะท้อนเสถียรภาพในพรรคหรือไม่ ว่า พรรคประชาชนเอง เราดูที่จุดหมายปลายทางเป็นหลัก ว่าเข้ามาทำงานการเมืองเพราะอะไรสิ่งที่เราแตกต่างจาก พรรคการเมืองอื่น คือเราไม่ได้มีระบบผลประโยชน์ต่างตอบแทนไม่ได้มีอำนาจอื่น ไม่มีเรื่องไปเป่าคดีให้ใครเพราะเราไม่มีอำนาจรัฐ วิธีในการควบคุมคนเราไม่เคยใช้อำนาจเงินหรือรัฐควบคุมคนให้อยู่กับเราแต่เราใช้เรื่องอุดมการณ์และเป้าหมายว่ามาทำงานการเมืองเพราะอะไร เพื่อนร่วมพรรคคนอื่น ๆ จะย้ายไปอยู่สังกัดพรรคใดบ้าง ก็อยากให้ไปถามเจ้าตัวแต่ละคนเองตนไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ ทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางของตัวเอง ก็ต้องไปถามว่าเป้าหมายปัจจุบันยังสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตัดสินใจเข้ามาทำงานการเมืองกับพรรคประชาชนแต่แรกหรือไม่
"สำหรับผมเองเป้าหมายสูงสุดของเราคือการทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ถ้าเป้าหมายสูงสุดยังคงเหมือนเดิม ก็ต้องไปถามเขาว่าการตัดสินใจเข้าไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอื่น ๆ มันตอบสนองจุดเป้าหมายนั้นหรือเปล่า หรือจริง ๆ เป้าหมายเขาเปลี่ยนไป ว่าอยากผลักดันเรื่องประเด็นแรงงานเรื่องประเด็นอื่น ๆ ซึ่งการที่จะย้ายไปรวมกับฝ่ายรัฐบาลบางทีอาจจะตอบสนองเป้าหมายตรงนั้นที่ไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดในการทำงานกับพรรคประชาชน ก็เป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจได้ ผมคิดว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูก อยู่ที่เป้าหมายของแต่ละคนว่าตัดสินใจเข้ามาทำการเมืองเพราะอะไร " นายณัฐพงษ์กล่าว
ส่วนพรรคไม่ได้ปิดกั้นสมาชิกใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า พวกเราไม่มีสิทธิ์ไปปิดกั้นอยู่แล้วและเราไม่มีอำนาจเงินและอำนาจรัฐเข้าไปควบคุม ใครก็ลาออกจากสมาชิกพรรคและตัดสินใจย้ายพรรคได้เสมอถ้าคิดว่าตอบโจทย์เป้าหมายการทำงานทางการเมืองเขามากกว่า จึงอยากให้ลองสอบถามเจ้าตัวโดยตรงว่าเป้าหมายการทำงานการเมืองของพวกเขาในปัจจุบันคืออะไร ตนไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ และให้การสนับสนุนทุกคนที่เคยร่วมเดินทางกับเรามาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าสมาชิกในพรรคจะไหลออกไปอีก นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนไม่ได้มีความกังวล มันเป็นธรรมชาติของพรรคมวลชนแบบพวกเราที่ต้องคอยพัฒนาคน จากคนที่เคยอยู่แถวหลังให้มาอยู่แถวหน้า