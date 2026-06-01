รัฐบา่ลย้ำไทยช่วยไทยพลัส 60/40 จ่ายค่ารถเมล์-รถไฟฟ้า-บขส.-เรือได้ ผ่านแอปเป๋าตังเริ่มตั้งแต่วันนี้

รองโฆษกรัฐบาลย้ำ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ใช้จ่ายค่าโดยสารรถเมล์–รถไฟฟ้า–เรือ–รถบขส. ได้ผ่านแอปเป๋าตังเริ่มตั้งแต่วันนี้
วันนี้ (1 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” โดยเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิสนับสนุนค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569 ครอบคลุมทั้งรถเมล์ รถโดยสารระหว่างจังหวัด รถไฟฟ้า และเรือโดยสาร เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางประจำวัน และเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างทั่วถึง
รองโฆษกฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเปิดให้ใช้สิทธิได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยรัฐจะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วน 60% ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทการเดินทาง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการช่วยลดภาระประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว
สำหรับระบบขนส่งที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
รถเมล์ ขสมก. สามารถใช้สิทธิผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” และชำระค่าโดยสารกับพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ทันที ครอบคลุมรถโดยสาร ขสมก. ทุกคัน
รถโดยสาร บขส. ใช้สิทธิซื้อตั๋วโดยสารระหว่างจังหวัด โดยรัฐสนับสนุนวงเงินไม่เกิน 200 บาทต่อวัน สามารถซื้อได้ที่สถานีเดินรถ บขส. 139 แห่งทั่วประเทศ
รถไฟฟ้า MRT 4 สาย และ BTS ทุกสาย ใช้สิทธิซื้อตั๋วเที่ยวเดียวผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ครอบคลุม MRT สายสีน้ำเงิน สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และรถไฟฟ้า BTS ทุกสาย
เรือด่วนเจ้าพระยา ใช้สิทธิได้เฉพาะจุดรับชำระที่กำหนด เช่น สาทร ไอคอนสยาม สะพานตากสิน ราชินี พระนคร และปากเกร็ด เป็นต้น
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ขยายการรองรับสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถใช้เดินทางกับ “รถเมล์ไฟฟ้าไทย สมายล์ บัส (TSB)” ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 23 เส้นทาง และจะขยายครบทั้ง 124 เส้นทางภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2569ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิเพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อชำระค่าโดยสารผ่านระบบ EDC บนรถโดยสารได้ทันที ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดการใช้เงินสด และเชื่อมต่อการเดินทางสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นางสาวลลิดา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการใช้ชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง ซึ่งเป็นภาระสำคัญของประชาชนจำนวนมาก พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เข้าถึงง่าย สะดวก ปลอดภัย และเชื่อมต่อกันทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กันไป