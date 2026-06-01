ก.คลังสั่งสรรพากรเก็บภาษีหุ้นชินฯ 1.7 หมื่นล้านจาก "ทักษิณ" ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้ว "วัชระ" ลั่นจะตามทวงทุกเดือนจนกว่าจะได้เงินเข้าหลวง

สำนักรัฐมนตรี ก.คลัง แจ้งสั่งกรมสรรพากรเก็บภาษีการซื้อขายหุ้นชินคอร์ปฯ 17,000 ล้านบาท จาก “ทักษิณ” ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้ว “วัชระ” ลั่นจะติดตามทุกเดือนจนกว่าประเทศจะได้เงินเข้าคลัง
วันที่ 1 มิถุนายน 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ที่ กค 0102/1592 ลงวันที่ 22 พค 2569 ถึงนายวัชระ เพชรทอง มีใจความว่า "ตามที่ท่านมีหนังสือฉบับลงวันที่ 18 พค 2569 เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายติดตามภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมของนายทักษิณ ชินวัตร ตามคำพิพากษาของศาลฏีกาที่ 6890/2568 ลงวันที่ 14 สค 2568 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
"สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากร จึงส่งเรื่องดังกล่าวไปเพื่อกรมสรรพากรพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจต่อไป โดยกรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบโดยตรงต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ"
นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขอขอบคุณนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่สั่งการให้สำนักรัฐมนตรีตอบหนังสือผมกลับมา และจะติดตามทวงถามรัฐมนตรีทุกๆเดือนจนกว่าประเทศไทยจะได้รับเงินภาษีจำนวน 17,000 ล้านบาท จากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีตามคำพิพากษาศาลฎีกา.