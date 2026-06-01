ท่องเที่ยวไทยปี 68-69 กวาดรางวัลระดับสากล ตอกย้ำผลสำเร็จ เป็นจุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ท่องเที่ยวไทยแรงต่อเนื่อง ปี 2568–2569 กวาดรางวัลระดับสากล ตอกย้ำผลสำเร็จ ดันไทยสู่จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวน แต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุก ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี 2568–2569 สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ “คุณภาพ ความยั่งยืน และประสบการณ์ระดับโลก” พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
โดยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวที อาทิ
- “เกาะกระดาน” จังหวัดตรัง ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลก
- “หมู่เกาะลันตา” จังหวัดกระบี่ คว้ารางวัล Green Destinations Story Awards 2026 สาขา Nature & Scenery จากเวที ITB Berlin ประเทศเยอรมนี
- “อุทยานแห่งชาติดอยภูคา” จังหวัดน่าน และ “เมืองเก่าตะกั่วป่า” จังหวัดพังงา ยังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่ และ
- “เชียงคาน” จังหวัดเลย และจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Forbes Travel Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี (Luxury) ชั้นนำของโลก ขณะที่ภูเก็ต เกาะสมุย และเชียงใหม่ ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่ม Digital Nomad อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดัน “เชียงใหม่ นครหลวงแห่งล้านนา” สู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลก เพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว
“รางวัลและการยอมรับจากเวทีระดับโลก สะท้อนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลก ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก โดยมาตรการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ทุกฤดูกาล และช่วยดึงดูดนักเดินทางคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง” นางสาวลลิดา กล่าว