"ไหม" หวังรัฐบาลหนุนตั้ง กมธ.ติดตามเงินกู้ 4 แสนล้าน ‘ภราดร-สิริพงษ์’ ยังเคยนั่งสอบงบกู้โควิด

‘ศิริกัญญา’ หวังซีกรัฐบาล หนุนตั้ง กมธ.ติดตามเงินกู้ 4 แสนล้าน ชี้ในอดีต ‘ภราดร-สิริพงษ์’ ยังเคยนั่งสอบงบกู้โควิด ย้อนภูมิใจไทยไม่มีเหตุผลปัดตก
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมผลักดันญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็เตรียมที่จะผลักดันเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน ว่า ตนมองว่าการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยเราได้มีการยื่นญัตติดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว แต่นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 วินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นญัตติด่วน ซึ่งถือว่าผิดพลาดไปมากจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า ฉะนั้น จึงต้องมีการประสานงานกับทางคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ว่าจะทำอย่างไรให้ญัตตินี้ถูกเลื่อนขึ้นมาพิจารณาโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่นายโสภณได้แนะนำด้วย เพราะเห็นว่าควรที่จะเป็นญัตติด่วน จึงได้วันที่จะพิจารณาญัตติดังกล่าวคือวันที่ 4 มิถุนายนนี้ แต่ยังไม่ได้มีการตกลงกับทางวิปรัฐบาลอย่างแน่ชัดว่าตกลงจะได้เวลาเท่าไหร่กันแน่ เพราะเป็นวันที่ปกติจะต้องมีการปรึกษาหารือ มีการถามกระทู้ ฉะนั้นเวลาที่เหลือก็จะค่อนข้างน้อย
“เราคิดว่าปัญหาเร่งด่วนคือทางรัฐบาลมีการอนุมัติโครงการต่อเนื่องมาเรื่อยๆ จากคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยยังอยู่ในรูปแบบของการที่กระทรวงการคลังเป็นคนชงเรื่อง และเป็นคนอนุมัติโครงการหรือเป็นเจ้าของโครงการเอง ซึ่งไม่ได้มีการตรวจสอบถ่วงดุลอะไรเลย ทำให้ทางฝั่งสภาฯ ต้องตั้ง กมธ.วิสามัญชุดนี้ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่จะได้เป็นอีกหูตาหนึ่งที่จะคัดกรอง แต่ต้องบอกว่ารอบนี้ไม่ทันแล้ว เพราะเงินกู้ได้ถึงมือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส รวมถึงได้มีการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้ว เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต“ น.ส.ศิริกัญญา กล่าว
เมื่อถามว่า มองว่าจะได้รับความร่วมมือจากฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาการที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติขอให้สภาฯ ตั้ง กมธ.วิสามัญติดตามโครงการแลนด์บริดจ์ ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายรัฐบาล น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ เพราะหากเรามองย้อนกลับไปตอนสมัยเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทของโควิด หรือเงินกู้ 5 แสนล้านบาทของโควิด สส.พรรคภูมิใจไทยในขณะนั้นที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็เสนอญัตติด่วนประเภทเดียวกันและเข้าไปนั่งเป็นกรรมาธิการวิสามัญกัน
“ไม่ว่าจะเป็นนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือนายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ฉะนั้น จึงไม่มีเหตุผลอะไรว่าเมื่อถึงเวลาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำรัฐบาลแล้ว จะไม่มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว
เมื่อถามว่า จะต้องมีการพูดคุยกับฝั่งรัฐบาลเพื่อทำความเข้าใจนอกรอบหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ให้เป็นหน้าที่ของประธานวิปฝ่ายค้าน