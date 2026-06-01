“เทพไท” ชี้อานิสงส์ "ชัชชาติ" คนกรุงนิยมผู้ว่าฯ กทม.อิสระมากกว่าสังกัดพรรค ส่งสัญญาณอันตรายถึงระบบพรรคการเมือง

“เทพไท” วิเคราะห์ผลโพลคนกรุงนิยมผู้ว่าฯ กทม.อิสระมากกว่าสังกัดพรรค มองอานิสงส์ “ชัชชาติฟีเวอร์” พร้อมเตือนเป็นสัญญาณอันตรายต่อการเมืองไทย หากประชาชนลดบทบาทพรรคการเมือง อาจทำให้สถาบันพรรคอ่อนแอและกระทบระบอบประชาธิปไตยในระยะยาว
นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช วิเคราะห์ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เกี่ยวกับทัศนคติในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าคนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ร้อยละ 64.96 ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ที่เป็นอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง ขณะที่มีเพียงร้อยละ 16.88 ที่ต้องการเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมือง
นายเทพไท กล่าวว่า เมื่อพิจารณาผลสำรวจในส่วนของการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) กลับพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 48.47 ที่เลือกผู้สมัครอิสระ และร้อยละ 33.21 เลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนการเลือกผู้ว่าฯ กทม.ที่สังกัดพรรคถึงเกือบเท่าตัว สะท้อนให้เห็นว่าทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
“การเลือกผู้ว่าฯ กทม. คนกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเลือกบุคคลที่ไม่สังกัดพรรค แต่ในการเลือก ส.ก. กลับให้ความสำคัญกับผู้สมัครที่มีพรรคการเมืองสนับสนุนมากขึ้น” นายเทพไท กล่าว
นายเทพไท มองว่า สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งน่าจะมาจาก “กระแสชัชชาติฟีเวอร์” เพราะผลสำรวจหลายสำนักพบว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีคะแนนนิยมและคะแนนนำคู่แข่งค่อนข้างสูง ทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากเชื่อมโยงภาพลักษณ์ของผู้ว่าฯ กทม.ที่มีประสิทธิภาพเข้ากับผู้สมัครอิสระ ส่งผลให้คะแนนนิยมของผู้สมัครที่ไม่สังกัดพรรคสูงถึงร้อยละ 64.96
อย่างไรก็ตาม นายเทพไท เห็นว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณที่น่ากังวลต่อระบบการเมืองไทย เพราะพรรคการเมืองถือเป็นกลไกสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การที่ประชาชนหันไปสนับสนุนผู้สมัครอิสระมากขึ้น อาจทำให้ระบบความรับผิดชอบทางการเมืองลดลง
“ผู้ว่าฯ กทม.ที่เป็นอิสระย่อมมีอิสระในการบริหารงาน แต่หากเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดในการบริหาร ก็จะไม่มีพรรคการเมืองใดต้องร่วมรับผิดชอบ เพราะเป็นผู้สมัครในนามบุคคล ขณะที่หากเป็นผู้สมัครที่สังกัดพรรค พรรคการเมืองย่อมต้องร่วมรับผิดชอบต่อผลงานและการบริหารงานของผู้ว่าฯ ด้วย” นายเทพไท กล่าว
อดีต สส.นครศรีธรรมราช ยังกล่าวถึงปัญหาความอ่อนแอของพรรคการเมืองในปัจจุบันว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ทำให้พรรคการเมืองมีอำนาจควบคุมสมาชิกพรรคลดลง โดยเฉพาะกรณี ส.ส.ฝ่าฝืนมติพรรคหรือไม่ปฏิบัติตามมติพรรค ซึ่งพรรคไม่สามารถขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อให้สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.ได้ ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ “ส.ส.งูเห่า” จำนวนมาก และทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอลง
“สถาบันพรรคการเมืองถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบอบประชาธิปไตย หากพรรคการเมืองอ่อนแอ ย่อมส่งผลให้ระบบประชาธิปไตยอ่อนแอตามไปด้วย จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิด”นายเทพไทกล่าว