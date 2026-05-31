“แก้วตา” เผาบ้านเก่า จวกพรรคชายแทร่ มีแต่คดีกระทำชำเรา ละเมิดทางเพศ ไม่เคยยอมรับว่าใช้ IO มารุมด่า

“แก้วตา” จวกเดือดบ้านเก่า ไล่ออกโดยไร้การเยียวยา แล้วใช้แอคหลุมมารุมด่า เหน็บพรรคชายแทร่ มีแต่คดีกระทำชำเรา ละเมิดทางเพศเต็มพรรค ไม่เคยยอมรับมีไอโอ
วันที่ 31 พ.ค.น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กถึงพรรคที่เคยสังกัด ว่า “ไล่ดิฉันออก อย่างไร้การเยียวยา (แรงงานยังได้เยียวยาตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ) แล้วเอาแอคหลุม ต่อไปนี้จะเรียกแอคหลุมเพราะพรรคชายแทร่นี่ ที่มีแต่คดีข่มขืนกระทำชำเรา ละเมิดทางเพศเต็มพรรค ไม่เคยยอมรับว่ามีไอโอมารุมด่าว่าไปช่วยผู้สมัครคนอื่นที่ไม่ใช่พรรคประชาชน สติค่ะลูก 555555555”