“ฤๅ History” ผนึกกำลังคนรุ่นใหม่ ปล่อยซิงเกิลพิเศษ “ยิ่งนานมากขึ้นเท่าไร ยิ่งรักมากขึ้นทุกวัน”ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569 ทีม “ฤๅ - Lue History” ร่วมกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ จัดทำและเผยแพร่บทเพลงพิเศษ “ยิ่งนานมากขึ้นเท่าไร ยิ่งรักมากขึ้นทุกวัน” เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลและถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ผ่านพลังแห่งเสียงดนตรีและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่
บทเพลงดังกล่าวถ่ายทอดความรู้สึกแห่งความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความประทับใจในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบรมราชินี ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
เพลง “ยิ่งนานมากขึ้นเท่าไร ยิ่งรักมากขึ้นทุกวัน” ถือกำเนิดจากแรงบันดาลใจของกลุ่มเยาวชนไทยที่ต้องการใช้ศิลปะและดนตรีเป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู และความภาคภูมิใจที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสะท้อนแนวคิดว่า
“ความรักที่แท้จริง คือการแสดงออกให้เห็นอย่างจริงใจ และการยืนหยัดรักษาสิ่งที่รักด้วยความภักดี”
ด้วยเหตุนี้ บทเพลงจึงไม่ได้เป็นเพียงผลงานทางดนตรี หากยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันและพลังบวกของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมร่วมส่งต่อกำลังใจและความปรารถนาดีผ่านเสียงเพลง
ผลงานชิ้นนี้ดำเนินการผลิตโดย ทีม “ฤๅ” ในฐานะ Executive Producer และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนักร้องเยาวชนและศิลปินรุ่นใหม่ที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงอย่างอบอุ่นและเปี่ยมพลัง ประกอบด้วย
* ชรัญญา เพชรสุวรรณนาคะ
* วนิดา บุญประเสริฐ
* วรัญรดา ชมภูจันทร์
* กบ มโน
* ฟ้าคราม
* อาร์ต ถึงแก่น
ทุกเสียงร้องได้ร่วมกันถ่ายทอดความรัก ความศรัทธา และความปรารถนาดี เพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบรมราชินีในวาระสำคัญแห่งปีนี้
ทีมผู้จัดทำขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมรับฟัง
แบ่งปันบทเพลง “ยิ่งนานมากขึ้นเท่าไร ยิ่งรักมากขึ้นทุกวัน” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งผ่านความรัก ความจงรักภักดี และกำลังใจถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยสืบไป
สามารถติดตามรับฟังบทเพลงได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Lue - ฤๅ History