ทีมพัฒนาประกันสังคม SSD เปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้บอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง ชูนโยบาย 5 ด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ยกระดับรักษาพยาบาล-เพิ่มผลตอบแทนเงินชราภาพ
ทีมพัฒนาประกันสังคม SSD เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ฝ่ายนายจ้างอย่างเป็นทางการ ณ สโมสรทหารบก ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากตัวแทนภาคธุรกิจ องค์กรนายจ้าง และผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยมี ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ประธานสภาองค์กรนายจ้างแห่งชาติ และกรรมการบอร์ดประกันสังคม เป็นหัวหน้าทีม พร้อมเปิดตัวผู้สมัครในทีมประกอบด้วย ดร.ทองอยู่, ชลิกา กุลดิลก, วิรัลย์ยา วงษ์จันทร์, พันเอก (พิเศษ) ขัตติยพงษ์, เจษฏา พงศ์ธนาธนวัฒน์ และ ดร.สริยา อัศวเลิศพานิช ซึ่งล้วนเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ นักแสดงชื่อดัง เข้าร่วมเป็นโฆษกประจำทีม เพื่อร่วมสื่อสารแนวคิดและนโยบายของทีมพัฒนาประกันสังคม SSD สู่สาธารณชน โดยทีมได้ประกาศนโยบายสำคัญภายใต้แนวคิด “สะดวก รวดเร็ว ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบประกันสังคมให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกันตนและนายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมยกระดับการบริหารจัดการกองทุนให้มีความทันสมัย ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกทุกคน
ดร.ทวีเกียรติ กล่าวว่า ทีมผู้สมัครฝ่ายนายจ้างมีความตั้งใจที่จะนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากภาคธุรกิจเข้าไปพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ภาคแรงงานและภาคธุรกิจกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ ทั้งจากภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น รวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในระดับโลก
หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่ทีม SSD ให้ความสำคัญ คือ การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และนายจ้าง เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ลดภาระหนี้นอกระบบ และเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ผ่านกระบวนการอนุมัติที่รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
“ที่ผ่านมา ประกันสังคมได้ปล่อยสินเชื่อให้ลูกจ้างวงเงินกว่า 40,000 ล้านบาท และให้นายจ้างกว่า 30,000 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1.59% สำหรับลูกจ้าง และ 2.35% สำหรับนายจ้าง ซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนทั่วไป อย่างไรก็ตาม เรายังเห็นว่ามีผู้ประกันตนและผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือดังกล่าวได้ จึงมีเป้าหมายที่จะผลักดันวงเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 ล้านบาท เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงเงินทุนให้ครอบคลุมประชาชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น” ดร.ทวีเกียรติ กล่าว
นอกจากนี้ ทีมพัฒนาประกันสังคม SSD ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน โดยมองว่าคุณภาพการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับอย่างเท่าเทียมและมีมาตรฐาน ทีมจึงเสนอให้มีการกำหนดมาตรฐานการบริการที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในด้านระยะเวลาการรอรับบริการ คุณภาพการรักษา การเข้าถึงแพทย์เฉพาะทาง และการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่คุ้มค่ากับเงินสมทบที่จ่ายเข้าสู่ระบบ
พร้อมกันนี้ยังมีแนวคิดในการจัดตั้ง “โรงพยาบาลประกันสังคมต้นแบบ” ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนทั่วประเทศ อันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้สิทธิประกันสังคมมากยิ่งขึ้น
ในด้านการบริหารกองทุนประกันสังคมและเงินชราภาพ ทีม SSD ระบุว่า จะให้ความสำคัญกับการบริหารเงินสะสมของผู้ประกันตนอย่างรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ โดยมุ่งเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่เหมาะสม ภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กองทุนมีความมั่นคงในระยะยาว และสามารถรองรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของผู้ประกันตนในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
ทีมพัฒนาประกันสังคม SSD ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันการทำงานของบอร์ดประกันสังคมให้เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกันตน นายจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำหนดนโยบายต่าง ๆ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ทีมพัฒนาประกันสังคม SSD แสดงความหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม วันที่ 27 กันยายน 2569 เพื่อเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของฝ่ายนายจ้างในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นำไปสู่การสร้างระบบประกันสังคมที่มีความมั่นคง โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน นายจ้าง และประชาชนไทยในระยะยาวต่อไป