สปส.เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 1 มิ.ย.-15 ก.ค. ผ่านเว็บ-แอปฯ ตลอด 24 ชม.

ประกันสังคมเปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-15 ก.ค. 2569 ผ่านเว็บไซต์และแอปฯ SSO Plus ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเตรียมหน่วยเลือกตั้งครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ รองรับการลงคะแนน 27 ก.ย.นี้
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2569 โดยอำนวยความสะดวกผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมความพร้อมก่อนใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569
สำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ประกันตนสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus และระบบ e-Self Service บนเว็บไซต์ สปส. ขณะที่นายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service บนเว็บไซต์เดียวกัน นอกจากนี้ ยังสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2569 จะเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ ส่วนวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2569 เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย สปส. ได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งกระจายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ
สปส. ยังแนะนำให้ผู้ประกันตนที่ยังไม่เคยใช้งานระบบ e-Self Service ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ล่วงหน้า โดยสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ผ่านระบบ iOS หรือ Android และดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของ สปส. ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ขณะที่ผู้ประกันตนที่ยังไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชัน SSO Plus สามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนได้ง่าย ๆ ด้วยการกรอกเลขบัตรประชาชน สแกนใบหน้า ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ผ่าน OTP และตั้งรหัส PIN 6 หลัก ก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผ่าน Banner “ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม” บนหน้าแอปพลิเคชัน
นอกจากนี้ สปส. ขอให้ผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยต้องมีสัญชาติไทย เป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศเลือกตั้ง และต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเดือนเมษายน 2569 เพื่อรักษาสิทธิในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานประกันสังคมในอนาคต