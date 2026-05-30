“วัชระ” ค้าน ป.ป.ช.ปูนบำเหน็จ “จรงค์“ เป็น ผอ.สำนักไต่สวนคดีพิเศษ รับเงินเพิ่มเดือนละ 4 หมื่น หลังเมาขับชนไรเดอร์ตายแล้วหนี

“วัชระ” ค้าน ป.ป.ช.ปูนบำเหน็จให้ “จรงค์ เกราะเหมาะ“ ขึ้นเป็น ผอ.สำนักไต่สวนคดีพิเศษ ได้เงินเพิ่มเดือนละ 40,000 บาท หลังเมาแล้วขับชนไรเดอร์ตายแล้วหนี สะท้อนองค์กรล้มเหลวไร้ยุติธรรม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าตามที่นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ได้ออกคำสั่งที่ 455/2569 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ย้ายนายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษเป็นผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษ เป็นการเลื่อนตำแหน่งในลักษณะสูงขึ้น จากเดิมได้เงินเพิ่มเดือนละ 18,000 บาท เป็นเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 40,000 บาท สะท้อนให้เห็นถึงการไม่มีระบบธรรมภิบาลในการบริหารงานบุคคล เล่นพรรคเล่นพวกทำร้ายความรู้สึกของสังคมอย่างชัดเจน เพราะนายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษ เป็นผู้ต้องหาของ สภ.บางศรีเมือง ในคดีเมาสุราขับรถชนไรเดอร์ตายแล้วขับรถหนีจนพลเมืองดีต้องขับรถตามไปไกลถึง1กิโลเมตรในคืนวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา จนเป็นข่าวอื้อฉาวไปทั้งประเทศ สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ป.ป.ช.เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหลักปฏิบัติต้องโยกย้ายออกจากตำแหน่งหน้าที่แล้วตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษทันที แต่สำนักงาน ป.ป.ช.กลับเชิดชูปูนบำเหน็จเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น มีภาษีของประชาชนเป็นเงินเพิ่มแถมให้ถึงเดือนละ 40,000 บาท ที่ได้ของขวัญเช่นนี้เพราะ เป็นคนในกลุ่ม 2 ต. 2 อ. เครือข่ายของนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธานกรรมการ ป.ป.ช.ใช่หรือไม่ และในคืนก่อนเกิดเหตุนายจรงค์ก็ไปร่วมดื่มสุรากับคนกลุ่มนี้ใช่หรือไม่
“ผมจึงขอคัดค้านการเลื่อนตำแหน่งของนายจรงค์และขอให้ ป.ป.ช.ทบทวนยกเลิก ต้องแขวนไว้แล้วตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
อาญาและจริยธรรมแล้วรีบลงโทษไล่ออกจากราชการด้วยมาตรฐานเดียวกับข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ ที่ ป.ป.ช.เคยลงมติไล่ออกจากราชการมานับไม่ถ้วนแล้ว ป.ป.ช.ต้องตรงไปตรงมา อย่าใช้อภิสิทธิ์ปกป้องข้าราชการ ป.ป.ช.เมาแล้วขับรถชนคนตาย“ นายยวัชระกล่าว