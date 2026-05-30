“โสภณ”​ ไม่รู้​แชตหลุด​ "ช่วยน้ำเงินด้วย" ย้ำแยกบทบาทประธานสภาไม่ยุ่งพรรค ภท.ไม่ใช่ตำบลกระสุนตก เป็นแค่หมู่บ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“โสภณ”​ ปัดไม่รู้​ แชตหลุด​ "ช่วยน้ำเงินด้วย" ย้ำ​ แยกบทบาทชัด​ หลังนั่งประธานสภาฯ​ กล่าวติดตลก​ ภูมิใจ​ไทย​ไม่ใช่ตำบลกระสุนตก​ เป็นแค่หมู่บ้าน​ ย้อนสื่อฯ​ ใครเป็นรัฐบาลยุคไหนก็โดน

เมื่อเวลา​ 10.51 น. วันที่ 30 พ.ค.​ ที่​รัฐสภา​ นายโสภณ​ ซารัมย์​ ประธานสภาผู้แทนราษฎร สส.บุรีรัมย์​ และแกนนำพรรคภูมิใจ​ไทย​ กล่าวถึงกรณีที่​นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ และคณะได้ยืนหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และมีการกล่าวอ้างว่า เป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครอง โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า​"ช่วยน้ำเงินด้วย" ว่า​ ตนไม่ทราบ

เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยกับแกนนำภายในพรรคบ้างหรือไม่ถึงกรณีดังกล่าว นายโสภณ​ กล่าวว่า​ ตนไม่เกี่ยว เพราะตั้งแต่ตนมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่เคยไปพูดคุยเกี่ยวกับกิจการของพรรคภูมิใจไทย และย้ำว่าทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร มีการรักษาระยะ​ และทำงานด้านนิติบัญญัติตนก็มีลิมิต​ ปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารและพรรคการเมือง

เมื่อถามว่ามองว่าพรรคภูมิใจไทยขณะนี้เป็นตำบลกระสุนตกใช่หรือไม่ นายโสภณ​ กล่าวติดตลกว่า​ “เอาใหญ่กว่าหมู่บ้าน เขาเรียกหมู่บ้านกระสุนตก คุณไปบอกตำบลกระสุนตก​ มันใหญ่กว่า“​ ก่อนกล่าวว่า ไม่หรอก ไม่ว่าการเมืองยุคไหนใครเป็นรัฐบาล ก็จะโดนแบบนี้ เป็นเรื่องปกติ ดังนั้นเราอย่าไปใส่ใจมาก แต่เราไม่อยากเห็นการสร้างความไม่เข้าใจให้กับประชาชน เพราะประเด็นที่ควรมุ่งไปคือเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจ อย่าเอาเรื่องการเมืองมาปนกัน นิติบัญญัติฝ่ายบริหารก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจ​ นิติบัญญัติก็เป็นเรื่องกฎหมาย​และรัฐธรรมนูญ ต้องแยกกันให้ออก