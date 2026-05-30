xs
xsm
sm
md
lg

"โสภณ" คาดบรรจุวาระแก้ รธน.7-8 ก.ค. หาก กมธ.​ถกไม่ล่าช้าขั้นตอนทุกอย่างจะเร็วตาม ยันวาทะ "ระบอบสีน้ำเงิน" ไม่เป็นอุปสรรค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประธานสภา​ฯ​ เผย​จ่อบรรจุแก้รัฐธรรมนูญ​ 7-8 ก.ค.นี้​ ชี้​ หาก กมธ.​ถกไม่ล่าช้า​ ขั้นตอนทุกอย่างจะเร็วตาม​ มอง​ วาทะ "ระบอบสีน้ำเงิน" ไม่เป็นอุปสรรค​ เชื่อเป็นเพียงความเห็น​ กระทบกระทั่งบางตามระบอบประชาธิปไตย​ แต่เคารพเสียงประชามติ

เมื่อเวลา​ 10.51 น.​ วันที่ 30 พ.ค. ที่​รัฐสภา​ นายโสภณ​ ซารัมย์​ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะนำเข้าสู่วาระการประชุม สภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่ ว่า ตนได้รับร่างจากหลายพรรคแล้ว​ และได้บรรจุเข้าวาระทั้งหมด​ ซึ่งจากการพูดคุยกับวิป 3 ฝ่าย คาดว่าจะนำเข้าสู่วาระที่ประชุมในวันที่ 7-8 ก.ค. นี้ เพื่อประชุมร่วมกันประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่​ 1

เมื่อถามว่า ขั้นตอนหลังจากวาระ 1 จะใช้เวลานานหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญ ซึ่งโดยปกติจะใช้ระยะเวลาพอสมควร​ จึงหวังว่าคณะกรรมาธิการ​จะปรึกษาและหารือกันอย่างโดยไม่ล่าช้า เพราะกระบวนการตามรัฐธรรมนูญยังมีอีกมาก เพราะหลายฝ่ายจับตาว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่​ ทั้งนี้หากกรรมาธิการพิจารณาได้เร็ว​ ขั้นตอนทุกอย่างก็จะรวดเร็ว

เมื่อถามถึงบรรยากาศ ความขัดแย้งระหว่าง สส.และ สว.​ ที่มีการกล่าวหาถึงระบอบสีน้ำเงิน นายโสภณ​ กล่าวว่า​ อยู่ที่การหารือ ตนเชื่อว่าประชาชนออกเสียงประชามติว่าอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ​ เชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงนั้น ส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรก็เป็นอีกเรื่อง ไม่ว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การพูดคุย แต่เชื่อว่าต้องมีการเคารพเสียงของประชาชนอย่างแน่นอน

เมื่อถามย้ำว่าการกล่าวหาเรื่องระบอบสีน้ำเงินจะไม่เป็นประเด็นปัญหาใช่หรือไม่ นายโสภณ​ กล่าวว่า​ อย่าว่าโจมตี​ เพราะเป็นแค่การพูดให้ความเห็นบางครั้งอาจกระทบกระทั่งกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตย จริงๆเรื่องสีว่ากันมานานแล้ว แต่เราก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ได้ สีอะไรก็ไม่เป็นอุปสรรค​หรอกถ้าไม่ยึดติด เราก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ได้เพื่อประโยชน์ของประชาชน