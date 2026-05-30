'ชัชชาติ' หาเสียงเจอ "ดร.โจ" กลางตลาดเอซี สายไหม จับมือให้กำลังใจ พร้อมช่วยกันทำงาน ไม่เกี่ยงเรื่องพรรค

'ชัชชาติ' จับมือให้กำลังใจ 'ชัยวัฒน์' หลังหาเสียงชนกันที่ตลาดเอซี สายไหม พร้อมทำงานร่วมไม่สนเรื่องพรรค มองเป็นเรื่องดีแข่งกันเสอนนโยบายให้ ปชช.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการลงพื้นที่ตลาดเอซี เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข 9 และนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ได้พบกันขณะหาเสียง เนื่องจากมีคิวการลงพื้นที่ในเขตสายไหมและบางเขนเช่นเดียวกัน
นายชัยวัฒน์ ได้เข้าไปทักทายนายชัชชาติ ซึ่งทันทีที่นายชัชชาติเห็นนายชัยวัฒน์ ได้กล่าวขึ้นว่า 'เห้ย โจสบายดีหรือเปล่า" ก่อนจะจับมือกัน และนายชัชชาติได้ทักทายกับนายภมร พลจันทร์ ผู้สมัคร สก.เขตสายไหม ของพรรคประชาชนด้วย
นายชัชชาติ เปิดเผยภายหลังว่า ได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน นายชัยวัฒน์มีนโยบายดี ๆ และละเอียดเยอะ ไม่ได้มีอะไร แข่งกันเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชน แล้วแต่ประชาชนตัดสินใจ สุดท้ายหากนายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าฯ เราก็พร้อมจะช่วย พร้อมทำงานกับทุกคน ไม่มีปัญหา เห็นว่าวันนี้พาผู้สมัคร สก.มาด้วย จึงได้พูดคุยกัน หากเขาได้เป็นเราได้เป็นก็พร้อมทำงานร่วมกัน ไม่ได้ดูเรื่องพรรคอยู่แล้ว
"เป็นบรรยากาศที่ดี ไม่ได้ทะเลาะกันทำงานร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นใครในอนาคต แม้เราไม่ได้เป็นก็พร้อมร่วมมือกับ ดร.โจ หาก ดร.โจได้เป็นผู้ว่าฯ " นายชัชชาติ กล่าว