“ซาบีดา” เปิดวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร ปี 4 และสัญจรสู่ 4 ภูมิภาค หนุนเยาวชนต่อยอดทุนวัฒนธรรม ชู แนวคิด“พลังวัฒนธรรมสร้างอนาคต

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร ปี 4 ภายใต้แนวคิด “Culture’s Future is Now: พลังวัฒนธรรมสร้างอนาคต” โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพงศ์ ตันมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โรงเรียนอุทัยธานีวิทยาคม โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา โรงเรียนหนองเต่าวิทยา โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมและหัวหน้าส่วนราชการ คณะอาจารย์ เครือข่ายสถานศึกษา และเยาวชนกว่า 220 คน เข้าร่วม ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เปิดเผยว่า วธ. โดยกองส่งเสริมภูมิคุ้มกันและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความท้าทายของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรม และขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
“การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรในปีนี้ กำหนดจัดใน 4 ภูมิภาค โดยเริ่มต้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ภายในงานมีการเสวนา โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ รองคณะบดีฝ่ายวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายสุมิตร สีมากุล นายกสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) และนายกิติธีวัฒน์ ธีรวัตรกฤติยา (กอล์ฟ) เจ้าของเพจสเตตุ๊ด Status นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม กลุ่ม (Workshop) เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก เยาวชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างสรรค์วัฒนธรรม ทั้งนี้ครั้งถัดไปกำหนดจัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ณ จังหวัดนครปฐม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และภาคใต้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2569 ณ จังหวัดชุมพร ตามลำดับ
“ดิฉันเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมโดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมได้ร่วมกันคิด ร่วมระดมสมอง เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มจะเป็นการรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่น การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักรู้และภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์สืบไป” นางสาวซาบีดา กล่าว