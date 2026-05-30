“หมอวี” เตือนวิกฤตบุหรี่ไฟฟ้าระบาดหนัก เด็กไทยสูบแล้ว 4 แสนคน จี้รัฐคุมเข้มสกัดนิโคตินทำลายอนาคตชาติ

“สว.วีระพันธ์ ” เผยคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าพุ่งแตะ 1.7 ล.คน พบเด็กอายุ 10-19 ปี สูบแล้วกว่า 4 แสนคน เตือนนิโคตินทำลายสมอง เสี่ยงโรคปอด มะเร็ง จี้รัฐเข้มงวดปราบปรามการนำเข้าและจำหน่าย รัฐสภา-สสส. ผนึกกำลังรณรงค์หยุดยั้งภัยร้าย
ที่รัฐสภา นายสกลธี ภัททิยกุล ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนประชาชนร่วมกันเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมแสดงความกังวลต่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบในกลุ่มเยาวชนที่ทำได้ง่ายขึ้นอย่างน่าห่วง เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.
นายสกลธี กล่าวว่า อันตรายของบุหรี่เป็นผลกระทบแบบสะสม สารพิษจะค่อย ๆ สะสมในร่างกายและแสดงผลรุนแรงในระยะยาว จึงสนับสนุนการทำงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนเห็นถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมย้ำว่า “บุหรี่คือการสะสมตายผ่อนส่ง” และยังส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองอีกด้วย
นายสกลธี ระบุว่า แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพียงพอ แต่ปัญหาสำคัญคือการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มงวด จึงจำเป็นต้องเพิ่มความจริงจังในการกวดขันและปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อรูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ด้าน นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย รองประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวว่า บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากำลังกลายเป็นวิกฤตสาธารณสุข หลังผลการศึกษาล่าสุดพบว่าคนไทยอายุ 10 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 1.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากประมาณ 700,000 คนเมื่อ 5 ปีก่อน และกว่า 73% เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี
นอกจากนี้ ยังพบเด็กและเยาวชนอายุ 10-19 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 400,000 คน และกว่า 51% เป็นนักสูบหน้าใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมา สะท้อนการแพร่ระบาดที่รวดเร็วในกลุ่มเยาวชน
นพ.วีระพันธ์ ย้ำว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และอาจอันตรายกว่าบุหรี่ทั่วไป เพราะสามารถเติมสารเคมีที่ก่อโรคปอดและมะเร็งได้ พร้อมสนับสนุนการควบคุมการนำเข้า การจำหน่าย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึงคัดค้านแนวคิดการทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย
พร้อมกันนี้ ได้เสนอให้เพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิด และสนับสนุน สสส. กับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น TikTok, YouTube และ Facebook ตลอดจนให้โรงเรียนเข้มงวดไม่ให้มีแหล่งขายหรือแหล่งสูบบุหรี่ใกล้สถานศึกษา โดยย้ำว่า “นิโคติน” เป็นสารเสพติดอันตรายที่ทำให้สมองเสพติดและไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันบอกต่อว่า “อย่าลอง” บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้แนวคิด “หยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติด #นิโคติน เสพติด จนตาย” ณ อาคารรัฐสภา เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงป้องกันไม่ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อของการเสพติดนิโคตินในอนาคต