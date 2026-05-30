จบดรามานมโรงเรียน รัฐบาลยืนยันเด็กได้ดื่มครบทุกพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้า

ดรามา “นมโรงเรียน” จบแน่นอน รัฐบาลยืนยันเด็กได้ดื่มครบทุกพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้า กำชับ อ.ส.ค. เร่งส่งนมให้กับพื้นที่ที่ตกค้าง
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกระแสข่าวเรื่องการจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้าในบางพื้นที่หลังเปิดภาคเรียนใหม่ว่า ในเรื่องนี้ ทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้รับคำชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การจัดสรรสิทธิโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในภาพรวมนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับเรียบร้อยแล้ว ทั้งในกลุ่มพื้นที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ทั้งหมดได้รับการจัดสรรสิทธิเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนกลุ่มที่จัดสรรสิทธิล่าช้าคือ พื้นที่ 1 (จังหวัดสระบุรี) เพิ่งจัดสรรสิทธิเสร็จเมื่อวาน
สำหรับสาเหตุที่ยังมีบางโรงเรียนไม่ได้รับนมโรงเรียน ก็เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งในแต่พื้นที่ ยังรอการจัดสรรสิทธิเพิ่มเติม เพราะยังไม่มีคู่สัญญา ซึ่งในประเด็นนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เข้าไปจัดส่งนมให้แก่โรงเรียนทุกแห่งก่อนเป็นการชั่วคราวในช่วง 20 วันแรก เพื่อรับประกันว่าเด็กนักเรียนจะมีนมดื่มอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดช่วง ส่วนกรณีที่ที่หน่วยจัดซื้อ อปท. บางแห่งยังไม่ได้จัดทำสัญญา และกำลังรอตัวเลขนักเรียนย้ายเข้า-ออกให้ชัดเจนก่อนนั้น ในเรื่องนี้ได้แจ้งให้ อ.ส.ค. ประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายย่อย เพื่อจัดส่งนมให้แก่นักเรียนไปก่อนล่วงหน้าแล้ว แม้ว่าจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดจำนวนนักเรียนก็ตาม
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ในทุกกลุ่มพื้นที่ มียืนยันการจัดสรรสิทธิจากอนุกรรมการฯ พื้นที่ มีการรายงานผลการจัดสรรสิทธิให้คณะกรรมการอาหารเสริมนมโรงเรียน และประกาศลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้โรงเรียนที่รอการจัดสรรสิทธิเพิ่มเติม คณะกรรมการฯ ได้สั่งการให้ อ.ส.ค. เข้าไปส่งนมในพื้นที่ที่รอการจัดสรรเพิ่มเติม และพื้นที่ที่มีการสอบข้อเท็จจริง รวมถึงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์แล้ว คาดว่าจะสามารถจัดส่งนมโรงเรียนได้ครบถ้วนทุกเขตพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้านี้ โดยรัฐบาลยืนยันว่า กระบวนการจัดสรรสิทธิและส่งนมโรงเรียนจะเป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ และให้ความสำคัญกับประโยชน์ของเด็กนักเรียนเป็นอันดับแรก และให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าเด็กนักเรียนจะได้ดื่มนมครบ 260 วัน ตามโครงการอย่างแน่นอน