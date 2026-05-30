จับโป๊ะ ! แชตไลน์ ปจ.ภูเก็ต กล่าวหา “อธิบดีปค.”มั่วจัด เทียบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสส. ไม่ตรงประกาศจริงของ กกต.

กรณีประเด็นร้อนทางการเมือง หลังนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต ออกมาเปิดเผยภาพแคปหน้าจอแชตกลุ่มไลน์ปริศนา ซึ่งถูกอ้างว่าเป็นแชตของ “อธิบดีกรมการปกครอง” ที่มีการส่งรายงานสัดส่วนคะแนนนิยมผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. จังหวัดภูเก็ต ช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา พร้อมข้อความตอบกลับว่า “ช่วยน้ำเงินด้วย” จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมา
รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 เขต ที่ปรากฏในภาพแชตไลน์หลุดดังกล่าว เปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับประกาศจริงหลายจุด
จากการตรวจสอบพบว่า ในหลายกรณีมีการระบุชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริง บางรายยังดำรงตำแหน่งราชการ หรือเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในปัจจุบัน
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 พบความผิดปกติในหมายเลข 2 โดยในแชตไลน์ระบุชื่อ นายวิสุทธิ์ โรจินทร์ พรรค รทสช. แต่ประกาศ กกต. ตัวจริงคือ นายศุภชัย ศิลปะรัศมี พรรคเศรษฐกิจ ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า นายวิสุทธิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 ไม่ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัคร สส. แต่อย่างใด
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 พบข้อมูลไม่ตรงกับประกาศ กกต. ถึง 4 รายชื่อ ได้แก่ หมายเลข 2 ในไลน์ระบุ น.ส.นวลจันทร์ สามารถ พรรค รทสช. แต่ตัวจริงคือ นายอินทร์ เพชรหิน พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 4 ในไลน์ระบุชื่อ นายนิพนธ์ เอกวานิช พรรคประชาธิปัตย์ แต่ประกาศจริงคือ นางณัฐพร ผาณิตพิเชฐวงศ์ พรรคเพื่อไทย โดยนายนิพนธ์ ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้
ขณะที่หมายเลข 5 ในไลน์ระบุ นายอาวุธ หนูเชต พรรคเพื่อไทย แต่ประกาศจริงคือ นายสมชาติ สมนาม พรรคประชาธิปัตย์ ส่วนหมายเลข 7 ในไลน์ระบุชื่อ นายวงศกร ชนะกิจ พรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่พบรายชื่อดังกล่าวอยู่ในประกาศผู้สมัครของ กกต.
เช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งที่ 3 พบข้อมูลคลาดเคลื่อนอีกหลายรายการ โดยหมายเลข 5 ในไลน์ระบุ นายชัยยศ ปัญญาไวย พรรคประชาธิปัตย์ แต่ประกาศจริงคือ น.ส.สิริเกศ ฉั่วสกุล พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 ในไลน์ระบุ ว่าที่ ร.ต.ไวพจน์ บรมหนุ่ม พรรค รทสช. แต่ประกาศจริงคือ ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน พรรคเศรษฐกิจ และหมายเลข 7 ในไลน์ระบุ นายนัทธี ถิ่นสาคู พรรคพลังประชารัฐ แต่ประกาศจริงคือ นายเกษม กาหรีมการ พรรคไทยภักดี
รายงานข่าวฯ แจ้งต่อว่า ความคลาดเคลื่อนจำนวนมากในเอกสารที่ปรากฏในแชตไลน์หลุด ดังกล่าว ทำให้เกิดข้อสังเกตตามมาว่า ข้อมูลดังกล่าวที่ออกมาเพื่อดิสเครดิส และเบี่ยงประเด็น ภายหลังกรมการปกครองเสนอให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเชื่อมโยงถึงกลุ่มเป้าหมายหลายราย หลัง ผู้ประกอบการสถานบันเทิงในหาดป่าตอง เรียกร้องให้รัฐบาล จัดการ ผู้มีอิทธิพล เครือข่ายธุรกิจสีเทา ที่เก็บส่วย และบุกรุกพื้นที่ สาธารณะ