ปิดยอด“ไทยช่วยไทย” สุดปัง เงินสะพัดกว่า 135.39 ล้านบาท ลดค่าครองชีพกว่า 29.62 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(29 พ.ค.)นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ

โดย กรมการปกครอง ร่วมบูรณาการกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ ผู้ประกอบการท้องถิ่น และเครือข่ายรถพุ่มพวง จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศ ครอบคลุม 878 อำเภอ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสม พร้อมช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ร้านค้าชุมชน และสินค้า OTOP

สำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้าย ครั้งที่ 5 ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คน ก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 24.49 ล้านบาท และสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5.10 ล้านบาท

ทั้งนี้ จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดราชบุรี ขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนบุรี อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 โครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” สามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 135.39 ล้านบาท และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า 29.62 ล้านบาท

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” สามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัด ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนจนสำเร็จโครงการ








