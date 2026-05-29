“ศุภมาส” มอบ “ประเดิมชัย” ลุยเตือนภัย “แอปสินเชื่อเถื่อน” แอบอ้างหน่วยงานรัฐ-คิดดอกโหด-ข่มขู่ทวงหนี้

วันนี้ (29 พ.ค.)นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มอบหมายให้ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมรายการ “สถานีประชาชน” ประเด็น “รัฐเร่งปราบแอปสินเชื่อเถื่อน” ออกอากาศทางไทยพีบีเอส สะท้อนการทำงานเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามภัยออนไลน์ซ้ำเติมประชาชน
นายประเดิมชัย เปิดเผยว่า ศุภมาส สั่งการให้ สคบ. บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์ เร่งตรวจสอบและปิดกั้นแอปเงินกู้ผิดกฎหมาย ที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้าง โดยเน้นประสานข้อมูลระหว่างกัน เพื่อติดตามและปิดแอปเถื่อนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
นายประเดิมชัย ระบุว่า แอปกลุ่มนี้แอบอ้างชื่อหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ หลอกให้ประชาชนสมัครใช้บริการ ก่อนเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมาย ข่มขู่ทวงหนี้ และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาติ ขณะนี้ภาครัฐอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบขบวนการเบื้องหลังที่เปิดปิดแอปได้รวดเร็ว และบางส่วนมีฐานปฏิบัติการบริเวณชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน จึงต้องประสานงานข้ามหน่วยงานและข้ามพรมแดน เพื่อตัดวงจรการหลอกลวง
นายประเดิมชัย ยืนยันว่า สคบ. จะเดินหน้าทำงานเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วน พร้อมขอบคุณการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ฝากเตือนประชาชนว่า อย่าหลงเชื่อแอปเงินกู้ที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน หรือแอบอ้างหน่วยงานรัฐมาชักชวน เพราะเงินก้อนเล็กที่กดง่ายวันน อาจกลายเป็นหนี้ก้อนโตที่ตามทวงทั้งครอบครัวในวันหน้า
ก่อนติดตั้งแอปกู้เงินทุกครั้ง ขอให้ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการไดรับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ ไม่ให้สิทธิเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ และเก็บหลักฐานทุกครั้ง หากพบความผิดปกติ ร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอป OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด รับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Live สถานีประชาชน ไทยพีบีเอส