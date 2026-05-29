นายกฯ ถกทูตออสซี่อำลาตำแหน่ง ชมไทยปราบอาชญากรรมข้ามชาติ-ยา เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน

“อนุทิน” หารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย อำลาตำแหน่ง ชื่นชมบทบาทไทยปราบอาชญากรรมข้ามชาติ-ยาเสพติด หนุนธรรมาภิบาล เดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
วันนี้ (29 พ.ค.) เวลา 16.30 น. ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางสาวแอนเจลา แม็กดอนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายหารือกันในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย สำหรับบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา พร้อมชื่นชมความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา ความมั่นคง และการพัฒนาประชาชน
ในด้านความมั่นคง เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ชื่นชมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและออสเตรเลีย ที่ดำเนินมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฝึกร่วมทางทหาร ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านความมั่นคงในอนาคต
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ยังกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของไทยในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ แก๊งหลอกลวงออนไลน์ และยาเสพติด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศเพื่อนบ้าน และส่งตัวกลับประเทศต้นทางได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
สำหรับประเด็นการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ฝ่ายออสเตรเลียแสดงความยินดีต่อความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าของไทย ทั้งในด้านการปฏิรูปกฎหมายภายในประเทศ การปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน ยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศ และเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนออสเตรเลียในไทยด้วย
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคต
นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า รัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ
ขณะที่ฝ่ายออสเตรเลียยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือกับไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิด และสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี ได้อวยพรให้ นางสาวแอนเจลา แม็กดอนัลด์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่ใหม่ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า มิตรภาพและความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับออสเตรเลีย จะได้รับการสานต่อและพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป