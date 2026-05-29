“ชัยชนะ” แฉร้านยำคลองหลวงเงินสะพัด 400 ล. ส่อโยงสแกมเมอร์-พนันออนไลน์ ลุยตรวจบ่อกุ้งต่อ

สส.ปชป. แฉร้านยำย่านคลองหลวงมีเงินหมุนเวียนกว่า 400 ล. สงสัยโยงขบวนการสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ หลังตร.เข้าค้นไม่พบสภาพเป็นร้านอาหารจริง จ่อขยายผลเส้นทางเงิน พร้อมเตรียมลุยตรวจบ่อตกกุ้งต้องสงสัยเปิดพนันใน กทม.-ปริมณฑล.
วันนี้ (29 พ.ค.) นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร และบุคคลในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งมีข้อมูลว่าบ้านดังกล่าวได้รับการโอนเงินจากบริษัทแห่งหนึ่ง และอาจมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์และพนันออนไลน์
นายชัยชนะ กล่าวว่า บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหลวง ได้เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการแจ้งข้อมูลว่าดำเนินกิจการร้านขายยำ และมีเงินหมุนเวียนสูงถึง 400 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจค้นพบข้อพิรุธหลายประการ เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวไม่มีสภาพเป็นร้านขายยำตามปกติ ไม่พบวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร อีกทั้งยังพบข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ชื่อ “เคเอส” รวมถึงพบหนังสือเดินทางของชาวมาเลเซีย โดยเจ้าของบ้านซึ่งเป็นคนไทยอ้างว่าบุคคลดังกล่าวเป็นสามีและพักอาศัยอยู่ภายในบ้านหลังเดียวกัน
“ข้อมูลที่ผมได้รับจากประชาชนสอดคล้องกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบจากการเข้าตรวจค้นในวันนี้ หลังจากนี้ตำรวจจะต้องขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน และตรวจสอบความเชื่อมโยงของบริษัทต่าง ๆ ว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์หรือไม่” นายชัยชนะ กล่าว
นายชัยชนะ ระบุว่า บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนเพียง 100,000 บาท แต่กลับมีเงินหมุนเวียนสูงถึง 400 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติและจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียด โดยขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปราบปรามการฟอกเงิน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะมีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากพบหลักฐานเชื่อมโยงกับการกระทำความผิด จะมีการส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดำเนินการตามกฎหมาย และหากเข้าข่ายความผิดก็จะต้องมีการอายัดทรัพย์สินต่อไป
นอกจากนี้ นายชัยชนะ ยังเปิดเผยอีกว่า ในเร็ว ๆ นี้จะลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อตกกุ้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบเล่นการพนันในลักษณะ “คู่หรือคี่” โดยเจ้าของสถานที่จะได้รับส่วนแบ่งประมาณ 10% จากการพนันในแต่ละครั้ง และผู้ที่เข้าร่วมเล่นส่วนใหญ่เป็นชาวจีน
“เป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้า แต่ยังสามารถดำเนินกิจการอยู่ได้ในสังคมไทย จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจัง” นายชัยชนะ กล่าว
พร้อมเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบว่าบ่อตกกุ้งดังกล่าวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือไม่ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคควรเข้าตรวจสอบมาตรการด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด