โยธาฯ มหาดไทย รู้งาน! "สั่งชะลอทันที" โปรเจกพัฒนาน้ำผุด เขาใหญ่ 44.5 ล้าน เปิดฟังความเห็นรอบใหม่ เน้นออกแบบไม่กระทบนิเวศ

กรมโยธาฯ มหาดไทย จ่อออกหนังสือถึง "โยธาฯโคราช" รับลูกภาคีเครือข่ายอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเขาใหญ่ "สั่งชะลอการดำเนินโครงการพัฒนาน้ำผุด 44.5 ล้าน ทันที” แม้ตามแผนเดิมสั่งปิด 2 ปี ย้ำ! เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น คนพื้นที่-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างรอบด้าน แม้ โยธาโคราช เพิ่งรับฟังฯ เมื่อปลายปี 2568 มารอบหนึ่งแล้ว ก่อนวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรูปแบบ เฉพาะ "การออกแบบ" ให้มีความเหมาะสม ระบุโครงการแม้ได้ ผู้รับเหมาชนะประมูลจ่อเข้าพื้นที่ แต่ต้องดำเนินการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เผย เมื่อวันจันทร์ "โยธาฯโคราช" เพิ่งชี้แจง ตามแผนฯยังคงรักษาระบบนิเวศเดิมไว้

วันนี้ (29 พ.ค. 2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้า นายดุษฎี เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง รับมอบหมายจาก นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ให้รับหนังสือร้องเรียน และหารือเบื้องต้น กับผู้แทนภาคีเครือข่ายอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเขาใหญ่ กรณี "ขอคัดค้าน" การดำเนิน โครงการก่อสร้างและปรับปรุงน้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้างเหนือ หมู่ที่ 16 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

"เกรงว่าการปรับปรุงจะทำลายความเป็นธรรมชาติ ด้วยการเทคอนกรีต ปรับเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์เดิม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อแหล่งต้นน้ำและระบบนิเวศอันเปราะบางของพื้นที่ใกล้เคียงผืนป่ามรดกโลก"

ล่าสุด กรมโยธาฯ ขานรับข้อเสนอดังกล่าว ด้วยการ “สั่งชะลอการดำเนินโครงการทันที” เพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน

ก่อนจะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรูปแบบการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

โดยมี นายบัญญัติ ศรีมะฆะ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาตามผังเมือง 1 สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับข้อมูล ทั้งหมด

โครงการดังกล่าวมีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเจ้าของโครงการฯ มีการสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลหมูสี ก่อสร้างและปรับปรุงน้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้างเหนือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ตาม TOR ระบุว่า ซึ่งแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประมาณ 2 ล้านคน

ขณะที่ ขั้นตอนการประมูล ได้คัดเลือก "บริษัท 500 ไมล์ จำกัด" เป็นผู้ชนะการประมูลดังกล่าา ตามสัญญาจ้างเลขที่ สสผ.405/2568 ดำเนินโครงการฯ บนที่ดินการทำประโยชน์ (นสส.) บ้านท่าช้างเหนือ หมู่ที่ 16 ต.หมูสี ประเภทงานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานทางและเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ งบประมาณ 44,540,000 บาท

"มีหนังสือระบุว่า วันที่ 8 มิ.ย. 2569 จะปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำผุดธรรมชาติ เพื่อดำเนินโครงการฯ กำหนดระยะแล้วเสร็จ เป็นเวลา 660 วัน หรือกว่า 2 ปี"

ขณะที่ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผานมา สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ (Khao Yai Tourism Association) ได้เข้ายืนหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามข้อเสนอให้ทบทวนการปรับปรุงก่อสร้าง น้ำผุดธรรมชาติ

หลังจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา มีหนังสือชี้แจงว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่ "เทศบาลตำบลหมูสี" ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอยหมายให้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้สำรวจ ออกแบบร่วมกับ เทศบาลตำบลหมูสี และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2568

ต่อมาปีงบประมาณ 2569 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 45 ล้านบาทโดยมี บริษัท 500 ไมล์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 5 พ.ค. 2569 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ก.พ. 2571

รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 660 วัน และเมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ กรมโยธาธิการและผังเมือง จะได้ส่งมอบโครงการดังกล่าวให้เทศบาลตำบลหมูสี เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาต่อไป

สำหรับรูปแบบของงานก่อสร้างนั้น เป็นการปรับปรุงและก่อสร้างใหม่บางส่วน เพื่อให้มีความเหมาะสม กับสถานที่ท่องเที่ยวโดยยังคงรักษาระบบนิเวศเดิมไว้ เช่น ป้ายโครงการ รั้วโครงการ ปรับปรุงลานจอดรถเดิม บันไดทางลง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกพืชคลุมดินโดยที่ยังเก็บรักษาต้นไม้เดิมไว้

และมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเช่น ศาลาที่พัก ทางเดินสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ สะพานคนเดิน ฝ่ายน้ำส้น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและกำแพงกันดินแบบบล็อกสำเร็จรูปกันดินพัง โดยมิได้มีการก่อสร้างขวางทางน้ำผุดแต่อย่างใด

ทั้งนี้ในระหว่างการก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดบุคลากรทั้งสถาปนิกและวิศวกรโยธา ที่มีความรู้ทางด้านการก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างด้วยความระเอียดรอบคอบให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

มีรายงานว่า สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมทำหนังสือ ถึง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา และ"เทศบาลตำบลหมูสี ขอให้ ผู้ชนะประมูล ชะลอการดำเนินโครงการทันที” เพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน

ก่อนจะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรูปแบบการออกแบบให้มีความเหมาะสม.

