นายกฯปัดอธิบดีปค.ช่วยน้ำเงิน จ่อตั้งกก.สอบแชทหลุด ขออย่าทำผิดกม.ปมขอตั้งโบสถ์ยิวกลางกรุง

"อนุทิน" ลั่นไม่เคยช่วย! จ่อตั้งชุดสอบ "นฤชา" ปมแชทหลุด "ช่วยน้ำเงินด้วย" ช่วงหาเสียง ยันไม่มีขัดแย้งในมท. ขออย่าทําผิดกฎหมาย หลังมีการขออนุญาตผุดโบสถ์ยิวกลางกรุง
วันนี้ (29พ.ค.) เมื่อเวลา 14.25 น. ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต ที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรม เพราะไม่สนองงานการเมือง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อความว่า " ช่วยน้ำเงินด้วย "ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา ว่า วันนี้เห็นนายนฤชาออกแถลงการณ์ เดี๋ยวตนต้องไปอ่านรายละเอียดอย่างละเอียด เมื่อกี้นี้อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ เพิ่งกลับจากจังหวัดเพชรบุรี เห็นมีแถลงการณ์ เดี๋ยวตนขอไปอ่านให้ละเอียดก่อน ยังไงถ้าดูว่ามันทําไม่ถูก หรือยังไง ตนก็ต้องตั้งชุดขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริง แต่ยืนยันได้ว่า ไม่ได้ช่วย ไม่เคยช่วย
เมื่อถามว่า เรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่ กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ต นายกฯ กล่าวว่า ไม่มี ให้ดู มท.1 ไว้อย่างเดียวกระทรวงมหาดไทย ไม่ต้องไปดูคนอื่น
นายอนุทิน ยังกล่าวถึงกรณีชาวอิสราเอล ขออนุญาตสร้างโบสถ์ยิวที่สุขุมวิท 22 ใจกลางกรุงเทพมหานคร ว่า "อย่าทําผิดกฎหมาย"