กางเสียงอุ้ม "ชนนพัฒฐ์" ส่วนใหญ่สส.ซีกรบ.-กธ. 126 ฝ่ายค้านหนุนส่งDSI รทสช.-ทร. หายยกพรรค

เปิดมติสภาโหวตอุ้ม ‘ชนนพัฒฐ์’ ส่วนใหญ่เป็น สส.ซีกรัฐบาล-กล้าธรรม ขณะที่ 126 เห็นด้วยส่งตัวให้ดีเอสไอดำเนินคดีเป็นของฝ่ายค้าน ‘รวมไทยสร้างชาติ-ไทรวมพลัง’ หายทั้งพรรค
เมื่อวันที่ (29 พฤษภาคม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม รับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนปากคำ ในคดีระหว่างประชุมตามมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยมติไม่เห็นด้วย 308 เห็นด้วย 126 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 3 จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 439 เสียง นั้น จากการตรวจสอบผลการลงมติ พบว่า มติที่ไม่เห็นด้วยจำนวน 308 เสียงนั้น ส่วนใหญ่เป็นสส.ซีกรัฐบาลที่โหวตไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรคพลังประชารัฐ พรรคเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเพื่อชาติไทย รวมถึง 8 พรรคเล็กร่วมรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีเสียงของพรรคกล้าธรรม ซึ่งเป็นพรรคต้นสังกัดของนายชนนพัฒฐ์ ที่ส่วนใหญ่โหวตไม่เห็นด้วยกับการส่งตัวเช่นเดียวกัน และยังมีเสียงของนายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี พรรคประชาชน ซึ่งเป็นสส.ที่มีพฤติการณ์งูเห่ามาตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จสิ้น
ขณะที่เสียงเห็นด้วย 126 เสียงนั้น ส่วนใหญ่เป็นสส.ซีกฝ่ายค้าน ได้แก่พรรคประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยภักดี ส่วนมติงดออกเสียง 2 เสียงนั้น ได้แก่ นายจุติ ไกรฤกษ์ สส.พิษณุโลก พรรคภูมิใจไทย และนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในขณะนั้น สำหรับมติไม่ลงคะแนน 3 เสียง ได้แก่ นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ สส.กทม. พรรคประชาชน นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สส.สมุทรสาคร พรรคประชาชน และนายสหัสวัต คุ้มคง สส.ชลบุรี พรรคประชาชน
อย่างไรก็ตาม พรรครวมไทยสร้างชาติ ที่มีสส. 2 คนไม่ได้แสดงตนและไม่ได้ร่วมโหวต เช่นเดียวกับ 6 สส.ของพรรคไทรวมพลัง