พม.ผนึกทุกภาคส่วนจัดวันต่อต้านการค้ามนุษย์ 2569 เดินหน้าสู่เป้าหมาย Thailand TIP Zero 2030

พม.เตรียมจัดงาน “วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 2569” วันที่ 5 มิ.ย.นี้ ชูแนวคิด “Together We Can Stop Human Trafficking” ระดมพลังทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย Thailand TIP Zero 2030 ยุติปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมจัดงาน “วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2569” ภายใต้แนวคิด “Together We Can Stop Human Trafficking” สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกัน แก้ไข และยุติปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมเห็นว่าปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องใกล้ตัว และทุกคนอาจตกเป็นผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ชุมชน เยาวชน และประชาชน ให้ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับสากล
ภายในงานจะมีพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย พร้อมพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย รางวัลบุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น จังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และสถานศึกษาต้นแบบป้องกันการค้ามนุษย์ ประจำปี 2569
ขณะเดียวกัน ยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย บูธนิทรรศการจากหน่วยงานด้านการดำเนินคดี การป้องกัน และการคุ้มครองผู้เสียหาย รวมถึงการจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานในปีนี้ คือ การจัดแสดงนิทรรศการพัฒนาการของงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ตลอดจนผลงานของเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ
ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้สนใจ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังสำคัญในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด “Together We Can Stop Human Trafficking” พร้อมร่วมส่งต่อพลังแห่งความร่วมมือ เพราะการยุติการค้ามนุษย์ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนทั้งสังคม
โดยงานดังกล่าวมีขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย. 2569 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live “กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยภายในปี 2573 หรือ Thailand TIP Zero 2030