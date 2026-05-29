“วัชระ” แจ้งเลขาสภาฯ พบไม้ผุเพิ่ม แนะเชิญป่าไม้-อุทยานฯ ตรวจสอบไม้ตะเคียนทอง พร้อมแจ้งข้อบกพร่องทุกจุดถึงซิโน-ไทย ก่อนหมดประกัน 15 ก.ค.

“วัชระ” ส่งหนังสือแจ้ง “ศิโรจน์ แพทย์พันธุ์” เลขาธิการสภาฯ พบไม้ผุเพิ่ม และให้เชิญกรมป่าไม้-กรมอุทยานฯมาตรวจสอบไม้ตะเคียนทองตรงตามสัญญาหรือไม่ และให้แจ้งข้อบกพร่องในการก่อสร้างทุกจุดให้ บ.ซิโน-ไทย ก่อนวันที่ 15 ก.ค.2569 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาประกัน หากไม่ทำถือว่าละเว้น ผิด ม.157
วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องขอส่งหลักฐานไม้ผุเพิ่มเติม ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่ข้าพเจ้าร้องเรียนนายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สั่งการให้ตรวจสอบว่า 1. ไม้ผุนั้นเป็นไม้ตะเคียนทอง จริงหรือไม่ 2. ไม้ผุเพราะอะไร ข้าพเจ้าได้ให้การกับคณะกรรมการฯ แล้วนั้น
บัดนี้ พบไม้ผุเพิ่มเติมและไม่ใช่ไม้ตะเคียนทองตามข้อกำหนดในสัญญา พบไม้ผุถึง 19 แผ่น (เป็นอย่างน้อย) ที่พื้นไม้บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าร้านกาแฟพันธุ์ไทยและร้าน Café Amazon ตามภาพและคลิป ที่ส่งมาพร้อมนี้ผ่านโทรศัพท์ของนายสถิตฯ กรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีไลน์เชื่อมกับข้าพเจ้าแล้วและให้เอาคลิปติ๊กต็อกเรื่องไม้ผุจากนายสถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์ นำเข้าไว้เป็นหลักฐานในสำนวนต่อไป
อนึ่ง ขอยืนยันให้คณะกรรมการทำหนังสือถึง 1. กรมป่าไม้ 2. กรมอุทยานฯ เพื่อให้ส่งผู้แทนหน่วยงานละ 2 คน มาตรวจสอบว่าไม้ที่ผุว่าเป็นไม้ตะเคียนทองจริงหรือไม่โดยเร็วที่สุด หากได้ผลประการใด กรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วย และขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งข้อบกพร่องการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้บริษัท ซิโน-ไทยฯ ผู้รับจ้างทราบทุกจุดบกพร่องก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
หากไม่ดำเนินการจะถือว่า มีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157