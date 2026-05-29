กกต.แจงเลือกตั้ง สก.-สภาเมืองพัทยา ติดภาพคนดัง-ผู้บริหารพรรคบนป้ายหาเสียงได้ แต่ต้องผ่านการยินยอม

กกต.แจงเลือกตั้ง กทม.-พัทยา ใช้ภาพคนดัง-ผู้บริหารพรรคคู่ผู้สมัครในป้ายหาเสียงได้ แต่ต้องได้รับการยินยอม ส่วนขนาดจำนวน สถานที่ติดต้องเป็นไปตามที่ กกต.ท้องถิ่นกำหนด
วันนี้(29พ.ค.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่แนวทางการปิดประกาศ เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เพื่อให้ผู้สมัคร ผู้ช่วยหาเสียง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดย1.การจัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 ซม.และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 ซม.
2. การจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร โดยผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร ชื่อของ พรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูล ประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศฯ และแผ่นป้ายฯ
นอกจากนี้ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ด้วยก็ได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะออกประกาศ เกี่ยวกับจำนวนของประกาศ และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทำได้ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ การหาเสียงเลือกตั้งใหม่
สำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ผู้สมัครสามารถจัดทำประกาศ เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกิน 10 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง และจัดทำแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ การหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครสามารถกระทำได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด