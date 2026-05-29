อธิบดีปกครองร่อนเอกสารแจงทาง ปฏิเสธแชตหลุด เตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายจัดการคนบิดเบือน

อธิบดีกรมการปกครอง ร่อนเอกสารชี้แจงทางการ ยันแชตหลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” ไม่เป็นความจริง เตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายจัดการคนบิดเบือนทำเสื่อมเสีย
จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวสารระบุว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองนั้น ที่ระบุ “ช่วยน้ำเงินด้วย” กรมการปกครอง ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงโดยระบุว่านายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ระบุว่า ขอยืนยันว่า มิได้เป็นบทสนทนาของตนเองแต่อย่างใด
กรมการปกครอง ขอยืนยันว่า การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับ ในห้วงการเลือกตั้ง ที่ผ่านมา ยึดมั่น "ความเป็นกลางทางการเมือง" และ "ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้มีการประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญประจำเดือน และมีหนังสือสั่งการ ที่ชัดเจนในการปฏิบัติตัว และการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
กรณีข้อความบทสนทนาที่กล่าวอ้างนั้น ยังปรากฏข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริง เช่น รายชื่อบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนา เป็นต้น
เจตนาแอบแฝงในการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวในห้วงเวลาปัจจุบัน ทั้งที่ผ่านพ้นห้วงระยะเวลาการเลือกตั้งมาช้านานแล้ว ประกอบกับ กรมการปกครอง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่ม ที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่ โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมาย และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นายนฤชา ขอยืนยันถึงแนวทางในการปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับ พี่น้องประชาชน และมุ่งมั่นในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาด ต่อไป
กรณีที่มีการนำประเด็นดังกล่าว ไปบิดเบือนและคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง และความเสียหายต่อทางราชการ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ขอใช้สิทธิทางกฎหมายในการปกป้องชื่อเสียง เกียรติภูมิ และประโยชน์ของทางราชการ