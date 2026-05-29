สภาฯ ลงมติ 266 ต่อ 174 เสียง ตีตกข้อเสนอตั้ง กมธ.แลนด์บริดจ์ ส่งเรื่องให้ ครม.พิจารณาต่อ

สภาฯ ลงมติเสียงข้างมาก 266 ต่อ 174 ตีตกญัติเสนอตั้ง กมธ.ศึกษาแลนด์บริดจ์ ส่งเรื่องให้ ครม.พิจารณาต่อ
วันนี้(29 พ.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอรวม 5 ญัตติ
ภายหลังสมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง รวมถึงผู้เสนอญัตติและผู้เกี่ยวข้องได้อภิปรายสรุปปิดญัตติแล้ว ที่ประชุมได้เข้าสู่การลงมติ เนื่องจากมีข้อเสนอที่แตกต่างกันระหว่างการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษาโครงการดังกล่าว กับการส่งข้อคิดเห็นให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) นำไปพิจารณาดำเนินการต่อ
ผลการลงมติปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 266 เสียง เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ส่งความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ขณะที่มีผู้เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 174 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง ส่งผลให้ญัตติขอจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์ไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม และให้ส่งข้อคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎรไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป