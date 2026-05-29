อธิบดีปกครองสวนกลับปลัดจังหวัดภูเก็ต ยันไม่ได้ส่งแชตไลน์ “ช่วยน้ำเงินด้วย” ชี้เบี่ยงเบนประเด็นเพื่อดิสเครดิต

อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธลั่นไม่ได้ส่งแชตไลน์ “ช่วยน้ำเงินด้วย” ตามที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตกล่าวอ้าง ชี้จงใจดิสเครดิต เบี่ยงเบนประเด็น หลังถูกลุยตรวจเช็กบิลเส้นทางการเงิน ขรก.หลายรายในภูเก็ต ส่วนปมย้าย 5 จนท.ฝ่ายปกครอง นายอำเภอเข้าใจดี มีแค่ปลัดจังหวัดที่เดือดร้อน
วันที่ 29 พ.ค. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ “ทนายอั๋น บุรีรัมย์” และ สส.พรรคประชาชน รับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต ที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมือง หลังมีข้อความแชตไลน์หลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” ในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาว่า ตนไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าว และไม่ทราบเรื่อง ขณะที่ไลน์ของตนเปิดเป็นสาธารณะ และเชื่อมต่ออยู่ในหลายอุปกรณ์สื่อสาร ไม่ได้อยู่เพียงในโทรศัพท์มือถือของตนเครื่องเดียว จึงไม่ทราบว่าอาจมีผู้ใดเขียนข้อความดังกล่าวหรือไม่ แต่ยืนยันว่าไม่เคยส่งข้อความ ดังกล่าวอย่างแน่นอน
อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวต่อว่า ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดทางการเมือง และเชื่อว่าสิ่งที่นายภัทรพงศ์ และนายรุ่งเรือง นำมาอ้างนั้น เป็นความพยายามดิสเครดิตตน ภายหลังกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเชื่อมโยงถึงกลุ่มเป้าหมายหลายรายอย่างเข้มข้น
ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง 5 คน ระบุว่าถูกย้ายเพราะไม่สนองงานการเมืองนั้น ก็ไม่เป็นความจริง เพราะในจำนวนดังกล่าว 4 คนที่เป็นนายอำเภอ รับทราบดีว่าเป็นการย้ายมาช่วยราชการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และทราบระยะเวลาชัดเจนว่าจะได้ย้ายกลับ มีเพียงปลัดจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจ