KPI Poll ชี้ยกแรกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. “ชัชชาติ” นำห่าง แต่ยังไม่นอนมา คนกรุงกว่า 24% ยังไม่ตัดสินใจ

KPI Poll เผยเลือกตั้ง กทม.69 “ชัชชาติ” ยังนำห่าง 31.5% แต่ยังไม่ถึงขั้นนอนมา หลังคนกรุงกว่า 24% ยังไม่ตัดสินใจ ขณะที่สนาม ส.ก.สะเทือนพรรคการเมือง ผู้สมัครอิสระพุ่งอันดับหนึ่ง 41.6% สะท้อนแรงต้องการ “คนทำงานพื้นที่” มากกว่าสังกัดการเมือง เกมชิงเมืองหลวงยังเปิดกว้างทุกขั้ว
วันนี้ (29 พ.ค.) สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยผลสำรวจ KPI Poll ครั้งที่ 22 เรื่อง “ความนิยมของประชาชนและทิศทางโค้งแรกสนามเลือกตั้ง กทม. 69” ระหว่างวันที่ 22–25 พ.ค. 2569 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกเขตในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,600 ตัวอย่าง พบว่า สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จะยังมีคะแนนนำ แต่กลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจยังมีสัดส่วนสูงถึง 24.1%
ผลสำรวจพบว่า หากมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. วันนี้ ร้อยละ 31.5 มีแนวโน้มเลือก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาคือ ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ร้อยละ 13.1, นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ร้อยละ 7.5, พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ร้อยละ 6.6, ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ร้อยละ 6.2, นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล ร้อยละ 6.1 และนายอนุชา บูรพชัยศรี ร้อยละ 4.9 ขณะที่ร้อยละ 24.1 ยังไม่แน่ใจหรือยังไม่ตัดสินใจ
ขณะที่สนามสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. ผลสำรวจโดย x LINE TODAY พบว่า ร้อยละ 41.6 ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง สูงที่สุด รองลงมาร้อยละ 20.0 เลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคฝ่ายค้าน ร้อยละ 17.6 เลือกผู้สมัครสังกัดพรรคใดก็ได้ ร้อยละ 3.6 เลือกผู้สมัครฝ่ายรัฐบาล และร้อยละ 17.2 ยังไม่แน่ใจหรือยังไม่ตัดสินใจ
เมื่อพิจารณาฐานคะแนนจากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2565 พบว่า กลุ่มที่เคยเลือกนายชัชชาติ ปัจจุบันร้อยละ 60.7 ยังเลือกนายชัชชาติ ขณะที่กลุ่มที่เคยเลือกนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 49.2 หันไปเลือก ดร.โจ ชัยวัฒน์ และร้อยละ 12.9 เลือกนายชัชชาติ สะท้อนว่าฐานคะแนนเดิมยังมีผล แต่การเคลื่อนตัวของคะแนนข้ามกลุ่มยังเป็นปัจจัยสำคัญ
นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับพรรคที่เคยเลือก สส.เขต ครั้งล่าสุด พบว่า นายชัชชาติยังนำในหลายฐานพรรค ทั้งพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 39.4 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 37.0 พรรคประชาชน ร้อยละ 31.0 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 28.3 และพรรคอื่น ๆ ร้อยละ 42.0 ขณะที่ ดร.โจ มีคะแนนสูงในกลุ่มผู้เลือกพรรคประชาชน ร้อยละ 30.9 ใกล้เคียงกับนายชัชชาติ ส่วนนายอนุชา มีคะแนนเด่นในฐานผู้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 23.2
สถาบันพระปกเกล้า ระบุว่า ผลสำรวจครั้งนี้สะท้อนว่า การเลือกตั้ง กทม. รอบนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันระหว่าง “ผู้สมัครคนเดิม” กับ “ผู้ท้าชิงรายใหม่” แต่เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออนาคตของมหานคร ทั้งด้านนโยบาย ภาพลักษณ์ ผลงาน และความสามารถในการตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพฯ