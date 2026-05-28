ภริยานายกฯ นำภริยา ปธน.เวียดนามเยี่ยมชมความงดงามวัดพระแก้ว–พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมไทย กระชับสัมพันธ์ 50 ปี ไทย–เวียดนาม
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นางธนนนท์ นิรามิษ ภริยานายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับนางโง เฟือง ลี ภริยาของนายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งภริยาทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมภารกิจคู่สมรส เพื่อกระชับความสัมพันธ์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ภริยานายกรัฐมนตรีได้นำภริยาเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามฯ เข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ณ พระบรมมหาราชวัง และเข้าสักการะพระแก้วมรกต สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทย พร้อมชื่นชมความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์และเสน่ห์ความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ต่อจากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระบรมมหาราชวัง เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ อันสะท้อนภูมิปัญญา ความประณีต และความคิดสร้างสรรค์ของช่างฝีมือไทย ตลอดจนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ซึ่งนับเป็นหนึ่งใน soft power ที่สำคัญของไทยในระดับโลก
ภายหลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมชม ภริยานายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ภริยาเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามฯ ณ วังจักรพงษ์ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชน การส่งเสริมความเข้าใจอันดี และแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในอนาคต ก่อนที่ภริยานายกรัฐมนตรีจะส่งภริยาเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามฯ เดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พัก ภายหลังเสร็จสิ้นการเลี้ยงอาหารกลางวัน
“กิจกรรมคู่สมรสในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามแล้ว ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่คุณค่าและความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างการรับรู้เชิงบวกต่อประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” นางสาวลลิดา กล่าวย้ำ