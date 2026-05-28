พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชวนค้นหาเสน่ห์อาหารไทย จากผืนดินสู่ครัวโลก เปิดเรียนฟรี 8 หลักสูตร 6 - 7 มิถุนายนนี้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรไทย ไปครัวโลก” ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00–17.00 น. ขอเชิญประชาชนร่วมค้นหาคุณค่าและเสน่ห์ของอาหารไทยตั้งแต่ผืนดินไทยสู่ครัวโลก สะท้อนคุณค่าของภาคการเกษตรไทยในฐานะแหล่งผลิตอาหารผ่านองค์ความรู้ด้านเกษตร การจัดการทรัพยากร และการสร้างความมั่นคงทางอาหารจากรากฐานภูมิปัญญา พร้อมเปิดอบรมฟรี 8 หลักสูตรวิชาของแผ่นดิน ที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและสร้างมูลค่าได้จริง ชม ชิม ช็อป ผลผลิตเกษตรคุณภาพในราคาสบายกระเป๋ากว่า 100 ร้านค้า
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า “ปัจจุบันอาหารไทยได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้ง ผัดไทย เมี่ยงคำ หรืออาหารพื้นถิ่นจากแต่ละภูมิภาค วันนี้โลกให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัย สุขภาพ และความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีต้นทุนที่แข็งแรง ทั้งวัตถุดิบ ภูมิปัญญา และวิถีเกษตร ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรไทย ไปครัวโลก” ครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดมุมมองให้เห็นว่า เกษตรไทยสามารถสร้างคุณค่าได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนทั้งยังเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และถือเป็น Soft Power สำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน”
ภายในงานจัดเต็มด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ “วิชาของแผ่นดิน” และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 8 หลักสูตร ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์เกษตร เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และผู้ปฏิบัติจริงจากทั่วประเทศ โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การผลิตอาหาร การแปรรูปวัตถุดิบพื้นบ้าน การดูแลสุขภาพ ไปจนถึง
การใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร อาทิ หลักสูตรเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน หลักสูตรถังหนอนรักษ์โลก หลักสูตรผักพื้นบ้านสู่ตลาดโลก และหลักสูตรวิถีอาหาร วิถีใจ Food Spirit เป็นต้น
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ นิทรรศการ “จากผืนดินไทย สู่รสชาติที่โลกหลงรัก” โดย “เชฟแตงโม” แห่งครัวงอแง ที่จะพาทุกคนร่วมออกเดินทางผ่านเรื่องราวของอาหารไทยระดับโลก ตั้งแต่ต้นทางของวัตถุดิบในแปลงเกษตรปลอดภัย ไปจนถึงจานอาหารที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ อาทิ แกงเขียวหวาน ผัดไทย มัสมั่น และอีกหลากหลายเมนูน่าทาน นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ “รสชาติแห่งภูมิปัญญา คุณค่าสู่สากล” ที่นำเสนอ 10 พืชผักของไทยในฐานะวัตถุดิบสำคัญของอาหารโลก ผ่านข้อมูลการส่งออกพืชผักสดของประเทศไทยกว่า 278 ชนิด ไปยัง 64 ประเทศทั่วโลก สะท้อนคุณภาพ มาตรฐาน และความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อสินค้าเกษตรไทยและพลาดไม่ได้กับสีสันของร้านค้าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กว่า 100 ร้านค้า ที่คัดสรรสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายอย่างหลากหลาย ทั้งผักอินทรีย์สดจากแปลง ผลไม้ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ขนมพื้นบ้าน เครื่องดื่มสมุนไพร และอาหารไทยจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่หารับประทานได้ยาก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน
เชิญมาสัมผัสเสน่ห์และคุณค่าของอาหารไทย ตั้งแต่ต้นทางของวัตถุดิบ การปลูก การแปรรูป ไปจนถึงการสร้างมูลค่าและอาชีพจากภูมิปัญญาไทยในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรไทย ไปครัวโลก” 6 – 7 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ