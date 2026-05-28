เปิดตัว “ดร.สมชาย เวสารัชตระกูล” ผู้สมัคร ส.ก.เขตสายไหม นักพัฒนาพื้นที่ตัวจริง พร้อมทำงานเพื่อคนทุกวัย

บรรยากาศการเปิดตัว “ดร.สมชาย เวสารัชตระกูล” ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตสายไหม เป็นไปอย่างอบอุ่นและคึกคัก ท่ามกลางประชาชนจากหลากหลายชุมชน ทั้งคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน ที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อบุคคลที่ทำงานเพื่อพื้นที่มาอย่างยาวนาน
ดร.สมชาย เป็นที่รู้จักในฐานะคนทำงานจริง ลงพื้นที่จริง และอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตสายไหมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านวิสัยทัศน์ ความเข้าใจปัญหา และความสามารถในการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดร.สมชาย มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ ทั้งการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวคิด “การพัฒนาที่เข้าถึงคนทุกกลุ่ม” เป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน
ในการเปิดตัวครั้งนี้ ดร.สมชาย ได้ประกาศแนวทางการพัฒนาเขตสายไหมที่เน้น “คุณภาพชีวิตของประชาชน” เป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็น
• ประสานและผลักดันการแก้ปัญหาจราจรและพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อในพื้นที่
• ประสานและผลักดันการบริหารจัดการน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
• ประสานและผลักดันการเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ออกกำลังกาย และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกวัย
• ประสานและผลักดันการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และครอบครัว
• ประสานและผลักดันการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่
ดร.สมชาย กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าการพัฒนาที่ดี ต้องเริ่มจากการเข้าใจประชาชนจริง ๆ และลงมือทำอย่างต่อเนื่อง สายไหมไม่ควรเป็นเพียงพื้นที่ที่เติบโตทางกายภาพ แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมองเห็นอนาคตที่มั่นคงร่วมกัน”
จุดเด่นสำคัญที่ทำให้ ดร.สมชาย ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมาก คือภาพลักษณ์ของ “นักพัฒนามืออาชีพ” ที่ทำงานด้วยความจริงใจ มีความทันสมัย เปิดรับความคิดเห็น และพร้อมประสานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงการนำเสนอนโยบาย แต่คือการผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริง
การเปิดตัวครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตัวผู้สมัครทางการเมือง แต่เป็นการประกาศความพร้อมของคนทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเขตสายไหม ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจของคนทุกช่วงวัย