กกต.เมินฟ้องคนวิจารณ์ การทำสื่อเชิญชวนเลือกตั้งของสำนักงานฯ เคารพสิทธิในกรอบกม.

กกต.แจงไม่ฟ้องร้องคนวิจารณ์ การทำสื่อเชิญชวนเลือกตั้งของสำนักงานฯ ยันเคารพสิทธิ-เสรีภาพแสดงความคิดเห็นในกรอบกม.
วันนี้ (28พ.ค.) สำนักงานกกต.ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับกรณีการดำเนินคดี ต่อผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเลือกตั้งของสำนักงานกกต.การผลิต MV เชิญชวนเลือกตั้งของ กกต. และมีการพาดพิงว่าสำนักงานกกต.เป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้อง นั้น สำนักงานกกต.ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องบุคคลตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด โดย
สำนักงานฯเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดง ความคิดเห็นของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย สำนักงานฯ ขอความร่วมมือทุกท่านเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานกกต. และป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าใจ คลาดเคลื่อนที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานกกต.