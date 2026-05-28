“อรทัย” หนุนตั้ง กมธ.ศึกษาแลนด์บริดจ์ ฉะคลุมเครือจ้างงาน 2.8 แสน หวั่นคนใต้เสียที่ดิน-อาชีพ ต่างชาติ-นอมินี ฮุบ

สส.กล้าธรรม หนุนตั้ง กมธ.ศึกษาแลนด์บริดจ์ ซัดตัวเลขจ้างงาน 2.8 แสนตำแหน่ง ยังคลุมเครือ หวั่นคนใต้เสียที่ดิน เสียอาชีพ สุดท้ายกลายเป็นลูกจ้างในบ้านตัวเอง เปิดช่องต่างชาติฮุบธุรกิจ-นอมินี คุกคามเศรษฐกิจฐานราก
วันนี้ (28 พ.ค.) น.ส.อรทัย เกิดทรัพย์ สส.ภูเก็ต พรรคกล้าธรรม อภิปรายสนับสนุนญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์ เชื่อมการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ว่า ในฐานะคนใต้และตัวแทนประชาชนจากจังหวัดภูเก็ต แม้รัฐบาลจะผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ พร้อมอ้างผลการศึกษาจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และบริษัทที่ปรึกษาที่ระบุว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน แต่สิ่งที่ยังคงเป็นข้อกังวลสำคัญ คือ คำถามว่า “คนในพื้นที่จะได้งานจริงหรือไม่ หรือกำลังจะสูญเสียมากกว่าสิ่งที่รัฐบาลสร้างฝันไว้ให้”
น.ส.อรทัย ระบุว่า รายงานของ สนข.ประเมินว่า โครงการแลนด์บริดจ์จะสร้างการจ้างงานได้มากถึง 280,000 ตำแหน่ง แต่กลับไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าเป็นงานประเภทใด และคนในพื้นที่จะเข้าถึงงานเหล่านั้นได้อย่างไร พร้อมยกบทเรียนจากโครงการ EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่เคยประเมินว่าจะต้องใช้แรงงานกว่า 475,667 คน แต่ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา กลับเกิดการจ้างงานจริงไม่ถึง 40% ของตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ และแรงงานส่วนใหญ่ยังเป็นคนนอกพื้นที่
“ดิฉันศึกษาลึกลงไปถึงหนังสือเชิญชวนนักลงทุนของโครงการแลนด์บริดจ์ พบว่า โครงการนี้มุ่งสู่ระบบ Fully Automated ทั้งระบบหน้าท่าอัจฉริยะ ระบบขนส่งไร้คนขับ และระบบรถไฟอัตโนมัติ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงอยากถามว่า ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะเป็นคนในพื้นที่จริงหรือไม่ หรือสุดท้ายจะกลายเป็นงานของชาวต่างชาติ” น.ส.อรทัย กล่าว
น.ส.อรทัย ยังตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเลขจ้างงาน 280,000 ตำแหน่ง ยังไม่มีแนวทางชัดเจนในการยกระดับทักษะให้คนในพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงงานเหล่านั้นได้จริง จึงกังวลว่าในท้ายที่สุด คนท้องถิ่นอาจไม่มีโอกาสได้ประโยชน์จากโครงการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในบ้านของตัวเอง นอกจากนี้ ชาวบ้านจำนวนมากอาจต้องสูญเสียอาชีพดั้งเดิม จากเดิมที่เคยเป็นเจ้าของสวนยาง สวนปาล์ม สวนทุเรียน ประมงพื้นบ้าน หรือธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน เมื่อที่ดินถูกเวนคืนเพื่อใช้ในโครงการ ก็อาจต้องเปลี่ยนสถานะจากเจ้าของกิจการ กลายเป็น แรงงานจ้างในบ้านตัวเอง เรื่องนี้รัฐบาลต้องมีมาตรการรองรับอาชีพดั้งเดิมของคนในพื้นที่ รวมถึงมาตรการปกป้องแรงงานไทยจากการถูกแย่งงานในอนาคต
น.ส.อรทัย ยังกล่าวถึงความเสี่ยงจากการขยายตัวของธุรกิจต่างชาติและธุรกิจนอมินี ว่า โครงการแลนด์บริดจ์เปิดโอกาสให้ต่างชาติถือครองสิทธิในพื้นที่ระยะยาว และอาจขยายอิทธิพลจากธุรกิจโลจิสติกส์ไปสู่ธุรกิจรายย่อยต่างๆ ทั้งร้านอาหาร ร้านค้า หรือกิจการบริการ จนกระทบต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น ตนขอเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้คนในพื้นที่ถูกคุกคามจากทุนต่างชาติและธุรกิจนอมินี รวมถึงต้องทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างแท้จริง ไม่ใช่สูญเสียทั้งที่ดิน อาชีพ และโอกาสทางเศรษฐกิจ
“การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ครั้งนี้ ต้องไม่ใช่เพียงการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ แต่ต้องให้ความสำคัญกับมิติด้านสังคม การสร้างงานให้คนในพื้นที่อย่างแท้จริง และการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในระยะยาว โครงการระดับล้านล้านบาท ต้องไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ ไม่ทำให้คนไทยสูญเสียทั้งพื้นที่และโอกาสทางธุรกิจ จนไม่มีหนทางทำมาหากินในบ้านของตัวเอง” น.ส.อรทัย กล่าว