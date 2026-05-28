ปธ.กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ พร้อม สส.พรรค รับหนังสือร้องกรณีถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม จากปลัดจังหวัดภูเก็ต และขรก.ฝ่ายปกครองในพื้นที่

ปธ.กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร พร้อม สส.เฉลิมพงศ์ พรรคประชาชน รับหนังสือร้องเรียนกรณีถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม จากปลัดจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการฝ่ายปกครองในพื้นที่ ขอส่งเรื่องให้ กมธ. ตรวจสอบ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
วันนี้(28 พ.ค.)นางสาวภคมน หนุนอนันต์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดภูเก็ต พรรคประชาชน รับหนังสือร้องเรียนจาก นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต และคณะข้าราชการฝ่ายปกครองในจังหวัดภูเก็ต กรณีถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม ตามที่ อธิบดีกรมการปกครองได้มีคำสั่งโยกย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตและข้าราชการฝ่ายปกครองในจังหวัดภูเก็ต ให้ไปช่วยราชการที่กรมการปกครอง ทั้งที่อำนาจในการสั่งบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งข้อสังเกตถึงมูลเหตุในการโยกย้ายว่าไม่เป็นธรรม และไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน พร้อมเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกรมการปกครองอย่างมาก รวมทั้งอาจมีเจตนาแอบแฝง อีกทั้งยังมีกรณีการปล่อยให้เอกสารชั้นความลับส่วนบุคคลของผู้ถูกโยกย้ายรั่วไหลออกสู่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีการใช้อำนาจสั่งการเพื่อให้ความช่วยเหลือพรรคการเมืองบางพรรคในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเสนอต่อ กมธ. ของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของรัฐสภา และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ด้าน นายเฉลิมพงศ์ สส. จังหวัดภูเก็ต พรรคประชาชน กล่าวภายหลังรับหนังสือ ว่า ก่อนหน้านี้ ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากปลัดจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายอำเภอกะทู้ นายอำเภอถลาง และป้องกันจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถูกสั่งย้ายมาช่วยราชการที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จากกรณีที่ทั้ง 5 คน ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่หาดบางเทา หาดฟรีด้อม และหาดนุ้ย ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่มีผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้อง และมีความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มการเมือง รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทั้งยังปรากฏข้อกล่าวหาว่ามีการสั่งการจากอธิบดีกรมการปกครองไปยังนายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่บางกลุ่ม แต่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวจนนำไปสู่คำสั่งโยกย้ายที่ถูกมองว่าไม่เป็นธรรม ตนจึงขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน โดยปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตอีกจำนวนมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะ และมีข้าราชการระดับสูงในพื้นที่อยู่เบื้องหลัง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า คำกล่าวที่ระบุว่า สั่งวันนี้ แต่ดำเนินการเสร็จตั้งแต่เมื่อวาน ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏด้วย