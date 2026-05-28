ป.ป.ช.แจงคนเมาขับชนไรเดอร์แขนขาด ไม่ใช่รองโฆษก แค่ระดับ "ผอ.สำนัก" เตรียมตั้ง กก.สอบ ยังไม่ปลด

เลขาฯ ป.ป.ช. แจง คนเมาขับชนไรเดอร์แขนขาด ไม่ใช่รองโฆษก แค่ระดับ "ผอ.สำนัก" เตรียมตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริง ยังไม่ถึงขั้นปลด คดีว่ากันไปตามกระบวนการ
วันนี้ (28 พ.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาด ในพื้นที่ จ.นนทบุรี ว่า ทราบเรื่องแล้ว เตรียมออกหนังสือชี้แจง โดยเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวไม่ใช่รองโฆษก ป.ป.ช. แต่เป็นระดับผู้อำนวยการสำนัก ในทางคดีก็ให้พนักงานสอบสวนว่ากันไปตามข้อกฎหมาย แต่สำหรับ ป.ป.ช. เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากต้องรอการสอบสวนก่อน แต่ยอมรับว่าอาจต้องมีโยกย้ายตำแหน่งก่อน
นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้อออกเอกสารชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้พนักงานขับรถรับส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานได้แสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัว ญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมระบุว่าสำนักงานตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้าง
สำนักงาน ป.ป.ช.ยังชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสื่อสวนและกิจการพิเศษ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งสำนักงานตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่