ศึกคลองเตยเดือด! "สุชัย พงษ์เพียรชอบ" คว้าเบอร์ 1 สมัคร สก. กองเชียร์แห่ล้นศาลาว่าการ กทม. 2

คลองเตยเดือด! “สุชัย พงษ์เพียรชอบ” คว้าเบอร์ 1 ลุยศึกเลือกตั้ง สก. กองเชียร์แห่ขานรับล้นหลาม ศาลาว่าการ กทม. 2 ชูสโลแกน “ทำงานจริง ลงพื้นที่จริง ชัดเจน จริงใจ พึ่งพาได้” กางตารางประวัติการทำงานอุทิศตนเพื่อชาวชุมชนแออัด
เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 28 พ.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เป็นไปด้วยความคึกคักและทวีความเดือดระอุ โดยไฮไลต์สำคัญที่น่าจับตาในพื้นที่ทำเลทองและเขตเศรษฐกิจสำคัญอย่าง "เขตคลองเตย" ปรากฏภาพของ ท่านสุชัย พงษ์เพียรชอบ ผู้สมัคร สก. ขวัญใจมหาชน ได้เดินทางมาลงทะเบียนกางตารางสู้ศึกเลือกตั้งเพื่อรักษาแชมป์ใน "สมัยที่ 2"โดยในรอบนี้ดวงเปิดทางได้จับสลากคว้า "หมายเลข 1" มาครองได้สำเร็จ ท่ามกลางกองทัพกองเชียร์และพี่น้องชาวคลองเตยที่ขนทัพเดินทางมาคล้องพวงมาลัยและส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามยึดพื้นที่ศาลาว่าการ กทม.
การลงสู้ศึกป้องกันแชมป์ในตารางเลือกตั้ง สก. สมัยที่ 2 ครั้งนี้ “นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ” หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันในนามผู้นำสายลุย ถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทขับเคลื่อนความปลอดภัยทางกายภาพและคุณภาพชีวิตของชาวคลองเตยมาอย่างยาวนาน ยื่นคำขาดลงสู้ศึกในตารางเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยสโลแกนเด็ด “ทำงานจริง ลงพื้นที่จริง ชัดเจน จริงใจ พึ่งพาได้” เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นข้าราชการท้องถิ่นและนักการเมืองติดดินที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนในยามวิกฤตโดยมุ่งเน้นการยกระดับโครงสร้างทางกายภาพ คุณภาพชีวิต และสิทธิมนุษยชนของชาวคลองเตยในทุกมิติ
เมื่อพลิกแฟ้มกางตาราง "ประวัติการทำงาน" เชิงลึก จะพบพฤติการณ์การทำงานแบบติดดินและอุทิศตนเพื่อชาวชุมชนแออัดคลองเตยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ภัยพิบัติและโรคระบาดในพื้นที่ ท่านสุชัยได้จัดตั้งตนเป็นเสาหลักนำทีมงานบุกคัดกรองเปิดฉากช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยแบบวินาทีต่อวินาที แจกถุงยังชีพ ผันงบประมาณซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในตรอกซอกซอยที่เข้าถึงยาก รวมถึงการผลักดันนโยบายรัฐบาลและข้อราชการของ กทม. เพื่อเปิดตารางสวัสดิการให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง การคว้าเบอร์ 1 ในรอบนี้ กองเชียร์ต่างมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะสามารถสานงานต่อก่องานใหม่ นำคะแนนเสียงบริสุทธิ์กลับเข้าไปนั่งบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อชาวคลองเตยได้อย่างไร้ข้อกังขา