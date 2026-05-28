กรมการปกครองชวนช้อป “ไทยช่วยไทย” ครั้งที่ 5 ขนทัพสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้า OTOP ลดแรง 29 พ.ค.นี้ พร้อมกัน 878 อำเภอทั่วไทย

วันนี้(28 พ.ค.)นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ ผู้ประกอบการท้องถิ่น และเครือข่ายรถพุ่มพวง เดินหน้าจัดกิจกรรม “ไทยช่วยไทย” อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศ
สำหรับกิจกรรม “ไทยช่วยไทย” ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย เตรียมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 แห่งทั่วประเทศ โดยเครือข่ายผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจกันนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดี สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ลดแรง ส่งตรงถึงประชาชนในพื้นที่
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทย เลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้าน ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคัก
ที่ผ่านมา กิจกรรม “ไทยช่วยไทย” สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนแล้วกว่า 24.51 ล้านบาท ยอดจับจ่ายสะสมรวมทะลุ 110.89 ล้านบาท สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
