พนักงาน บ.อสังหาฯ 350 ชีวิตถูกเบี้ยวค่าจ้าง 5 เดือน ยื่น กมธ.แรงงานจี้ผู้บริหารเคลียร์ใน 30 มิ.ย.บางรายวิกฤติบ้าน-รถจะโดนยึด

พนักงานบริษัทอสังหาฯ กว่า 350 ชีวิต ถูกเบี้ยวเงินนาน 5 เดือน บุกยื่นหนังสือ กมธ.แรงงาน สภาฯ จี้ผู้บริหารเคลียร์ ภายใน 30 มิ.ย.เหตุบางรายวิกฤตเดือดร้อนหนักถึงขั้นจะถูกยึดบ้าน-ยึดรถ ไม่มีเงินจุนเจือครอบครัว
นายวีระพล จิตสัมผัส ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายเซีย จำปาทอง รองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน คนที่สองและ กรรมาธิการ รับยื่นหนังสือจากตัวแทนพนักงานบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ กรณีได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทค้างจ่ายค่าจ้างมานานหลายเดือน ซึ่งนำโดยนายพิพิธชัย กุลโพนเมือง ผู้นำกลุ่มตัวแทนพนักงาน และนายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ สส. จังหวัดปทุมธานี พรรคประชาชน ในฐานะผู้รับเรื่องจากในพื้นที่
นายสกล กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 350 คน กรณีนี้เป็นปัญหาที่สะสมมานานกว่า5 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 ทำให้พนักงานเดือดร้อนและขาดรายได้ในการดำรงชีวิต ขณะที่บางรายอยู่ระหว่างการถูกยึดบ้าน ยึดรถและไม่มีเงินส่งเสียครอบครัว และล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทได้เรียกประชุมและเสนอโครงการสมัครใจลาออก โดยจะจ่ายเงินเดือนที่ค้างพร้อมเงินช่วยเหลืออีก 2 เดือนแต่กลับไม่มีความชัดเจนเรื่องกำหนดการจ่ายเงินพนักงานที่ไม่ได้ร่วมโครงการ ขณะเดียวกันบริษัทไม่เปิดโอกาสให้พนักงานสอบถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้นพฤติกรรมดังกล่าวจึงเข้าผิด พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 70 ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างไม่ตรงตามกำหนด จึงนำ 3 ข้อเรียกร้องจากกลุ่มพนักงานยื่นต่อคณะกรรมาธิการการแรงงานเพื่อดำเนินการ
สำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มพนักงาน 3 ข้อ คือ
1. ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินเดือนที่ค้างชำระทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569
2. ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินเดือนในรอบปัจจุบันและในอนาคตให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา
3. ขอความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร เช่น การเกษียณอายุก่อนกำหนด หรือการโอนย้ายพนักงาน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับความเป็นธรรม
จึงขอให้คณะกรรมาธิการการแรงงานเร่งเชิญผู้บริหารบริษัทฯ เข้ามาชี้แจง หาข้อสรุป และเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยเร็ว
นายพิพิธชัย กุลโพนเมือง ผู้นำกลุ่มตัวแทนพนักงาน กล่าวว่า จากกรณีไม่ได้รับเงินเดือนจากนายจ้างร่วม 5 เดือน ทางพนักงานได้ร่วมกันทำหนังสือเพื่อทวงถามไปยังบริษัทจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งไม่รับคำตอบใดๆ จึงร่วมกันตัดสินใจยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการแรงงานในวันนี้ซึ่งหวังว่าคณะกรรมาธิการฯจะเป็นที่พึ่ง และมีส่วนในการเร่งรัด 3 ข้อเรียกร้องจากพนักงานสำเร็จ
นายวีระพล กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการแรงงานมีความห่วงใยและเข้าใจถึงผลกระทบที่พนักงานได้รับ พร้อมขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยคณะกรรมาธิการฯ จะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอน และจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไป
ขณะที่นายเซีย กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ จะเร่งรัดนำเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยเร็ว ด้วยการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง จากนั้นจะสรุปผลและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน และยืนยันว่าจะดำเนินการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป