ปลัด กทม.พอใจสมัครผู้ว่า-สก.เรียบร้อยดี ตั้งเป้าคนใช้สิทธิทะลุ 60.7% ด้านประธาน กกต.ย้ำความพร้อม ป้องกันโกง ประทับตราบัตรทุกใบ

ปลัด กทม.พอใจสมัครผู้ว่า กทม.เรียบร้อยดี ตั้งเป้าคนกรุงออกมาใช้สิทธิทะลุ 60.7% พร้อมเตรียมรับมือเลือกตั้งฤดูฝนเต็มสูบ ขณะที่ประธาน กกต.ยันความพร้อมเลือกตั้งกทม.-พัทยา เข้มมาตรการกันโกง ประทับตราบัตรทุกใบ ยันไม่มีบาร์โค้ด
วันนี้( 28 พ.ค. )ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดน) นายณรงค์ เรืองศรี ปลัด กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต ) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการจับสลากเบอร์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร โดยนายณรงค์ เรืองศรี กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ซึ่งจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 1 มิ.ย.นี้ บรรยากาศในช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมสถานที่รับสมัคร โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่ร่วมประสานงานกัน อาทิ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจในท้องที่ รวมถึงหน่วยงานภายในของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตต่างๆ รวมบุคลากรประมาณ 1,500 คน จากทั้ง 50 เขต เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการลงทะเบียน
โดยผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายแรกเดินทางมาถึงตั้งแต่เวลาประมาณ 05.40 น. และมีผู้สมัครรวม 13 ท่านที่เดินทางมาถึงก่อนเวลา 08.30 น. ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดลำดับผู้สมัครเพื่อจับสลากเบอร์ ซึ่งเป็นไปด้วยเรียบร้อยดี โดยขอบคุณผู้สมัครทุกท่านและทีมงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของขบวนรถแห่และการใช้พื้นที่ต่างๆ ทำให้สถานการณ์โดยรวมจนถึงขณะนี้ยังคงปกติและเป็นระเบียบเรียบร้อย
สำหรับการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งในช่วงฤดูฝนทางกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด 6,629 แห่ง โดยมีหน่วยเลือกตั้งที่อยู่นอกอาคารประมาณ 4,270 แห่ง และส่วนที่เหลืออยู่ในอาคาร ซึ่งทางเขตพื้นที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติมในจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ความพร้อม ความปลอดภัย และความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ทางกรุงเทพมหานครขอฝากประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ ณ เวลานั้น และเลือกช่วงเวลาที่สะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิออกเสียงให้เต็มที่
เมื่อถามถึงคุณสมบัติในการสมัครผู้ว่ากทม. ที่ถูกมองว่าตั้งค่าสมัครไว้สูงเกินไป นายณรงค์ กล่าวว่า รายละเอียดคุณสมบัติและค่าสมัครของผู้สมัครนั้น ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้แล้ว เข้าใจว่าผู้สมัครทุกท่านได้ทราบข้อมูลแล้ว รวมถึงองค์ประกอบและขั้นตอนต่างๆ ของการเลือกตั้งนั้น จะถูกดูแลอย่างละเอียดทุกขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบการรับสมัคร โดยเน้นย้ำถึงความโปร่งใส ความเสมอภาค และความเป็นธรรม
ส่วนการรณรงค์หาเสียง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงและป้ายประกาศต่างๆ ทั้งขนาดและสถานที่ติดตั้ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และความปลอดภัยของผู้สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่ รวมถึงการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน ทางคณะกรรมการฯ ขอความร่วมมือจากผู้สมัครทุกท่านให้ปฏิบัติตามขอบเขตที่กำหนดไว้
นายณรงค์ กล่าวว่า ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทางกรุงเทพมหานครตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิให้สูงกว่าร้อยละ 60.7 ซึ่งอยากให้ทำให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยคาดหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ เพื่อที่จะได้ผู้บริหารที่มีความสามารถมามาพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆในกทม. ตามความต้องการของประชาชน
ด้านนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกกต. กล่าวยืนยันการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา ว่า มีความพร้อมเต็มที่ และได้สั่งให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมาใช้สิทธิให้มากที่สุด ในส่วนของบัตรเลือกตั้งและมาตรการป้องกันการทุจริตบัตรเลือกตั้งนั้น ทาง กกต. ได้อนุมัติให้โรงพิมพ์ดำเนินการแล้ว โดยยืนยันว่าจะไม่มี QR code หรือ Barcode บนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างจากบัตรเลือกตั้งใหญ่ นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น ทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ได้กำหนดให้มีการประทับตราบัตรเลือกตั้งทุกใบ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและดูแลการทุจริต