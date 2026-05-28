“หม่อมกร” เบอร์ 1 ชู SAVE BKK - BKK SAFE ลุยแก้ปัญหาเชิงรุก สยบทุจริต-เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน

“หม่อมกร” ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ หมายเลข 1 ชู SAVE BKK - BKK SAFE ลุยแก้ปัญหาเชิงรุก สยบทุจริต-เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน
วันที่ 28 พ.ค. ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามอิสระ ซึ่งจับสลากได้หมายเลข 1 เปิดเผยถึงความพร้อมว่า ขณะนี้มีทีมงานขนาดใหญ่ แม้ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมด แต่มีบุคคลสำคัญร่วมทีม อาทิ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย พร้อมบริหารงานกรุงเทพมหานครอย่างไร้รอยต่อ
ม.ล.กรกสิวัฒน์ กล่าวว่า กรุงเทพฯ เผชิญปัญหาหลายด้าน ทั้งอากาศ น้ำ ขยะ การจราจร เศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และการคอร์รัปชัน ผู้ว่าฯ กทม.จึงต้องรับมือทุกมิติ ไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยตามแก้ แต่ต้องใช้ระบบป้องกันและสยบทุจริตตั้งแต่ต้นทาง เพื่อทำให้กรุงเทพฯ ปลอดภัยในทุกด้าน
สำหรับแนวทางการทำงาน ใช้สโลแกน “SAVE BKK - BKK SAFE” โดยมุ่งให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ปกป้องคนไทยทุกคน ลดความสูญเสียที่สามารถป้องกันได้ เช่น กรณีตึกถล่ม ซึ่งเห็นว่า กทม. ต้องมีบทบาทรับทราบ ตรวจสอบ และแจ้งเตือนความไม่ปลอดภัย ไม่ใช่ทำงานเชิงตั้งรับ
ม.ล.กรกสิวัฒน์ ย้ำว่า ผู้ว่าฯ คนใหม่ต้องเป็น “แม่ทัพรับศึก” ให้คนกรุงเทพฯ ทำงานเชิงรุก ป้องปรามปัญหาก่อนเกิดเหตุ รวมถึงใช้ระบบเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่ต้นเพื่อสยบการทุจริต
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาขยะ โดยผลักดันแนวทางเปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่าและพลังงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่มีศักยภาพสูงแต่ยังขาดการจัดการอย่างจริงจัง โดยระบุว่าตนศึกษาด้านพลังงานมาเกือบ 20 ปี และเห็นว่าเรื่องนี้เป็นอีกภารกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร