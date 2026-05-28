ผลจับสลากชิงผู้ว่าฯ กทม. "หม่อมกร" คว้าเบอร์ 1 "ชัชชาติ" เบอร์ 9 "ดร.โจ" เบอร์ 10 "อนุชา" เบอร์ 5

ผลจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. "หม่อมกร" ได้เบอร์ 1 "ชัชชาติ" เบอร์ 9 "ดร.โจ พรรคส้ม" เบอร์ 10 "อนุชา ปชป."ได้เบอร์ 5 "ดร.มัลลิกา" ไม่ต้องจับสลาก ได้หมายเลข 14
วันนี้ (28 พ.ค. ) เวลา 08.30 น.ที่ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.ทถ.กทม.) ได้เริ่มดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยนายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.ทถ.กทม.) ได้ชี้แจงให้กับว่าที่ผู้สมัครกรุงเทพมหานคร ว่ามีผู้สมัครรวม 15 คน โดยมาก่อนเวลา 8:30 น.จำนวน 13 คน และเอกสารไม่ครบ 1 คน จึงมีผู้สมัครที่จะเข้ารับการจับสลากเนื่องจากมาก่อนเวลารวม 13 คน
ขั้นตอนการรับสมัครและการจับสลาก จะมีการจับสลาก 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะจับสลากรายชื่อว่าที่ผู้สมัครเพื่อให้ได้ลำดับว่าที่ผู้สมัครที่ต้องการยื่นใบสมัคร ส่วนครั้งที่ 2 จะให้ผู้สมัครตามลำดับที่จับไปครั้งแรก จับหมายเลขประจำตัวเพื่อยื่นสมัคร ซึ่งในขั้นนี้ใครจับได้หมายเลขอะไร จะถือเป็นหมายเลขที่ใช้ในการหาเสียง ซึ่งการจับสลากในลักษณะนี้ก็จะใช้กับการจับสลากหมายเลขของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตด้วย
ผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มีดังนี้
ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี อดีตนักเคลื่อนไหวด้านพลังงาน ในนามอิสระ ได้หมายเลข 1
นายสมัย ละเลิศ ลงสมัครในนามอิสระได้หมายเลข 2
นายพงษ์ศักดิ์ พัวพรพรหม ลงสมัครในนามอิสระได้หมายเลข 3
นายประทีป วัลลภเกษม สมัครในนามอิสระได้หมายเลข 4
นายอนุชา บูรพชัยศรี ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 5
นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ ลงสมัครในนามอิสระ ได้หมายเลข 6
นายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ ผู้สมัครจาก "กลุ่มกรุงเทพฯบินได้" ได้หมายเลข 7
นายวีรพจน์ ลือประสิทธิ์กุล ลงสมัครในนามอิสระได้หมายเลข 8
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ลงสมัครในนามอิสระ ได้หมายเลข 9
นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ลงสมัครในนามพรรคประชาชน ได้หมายเลข 10
นายประยูร ครองยศ ลงสมัครในนามอิสระ ได้หมายเลข 11
พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช อดีต ผบช.น. ลงสมัครในนามพรรคเศรษฐกิจ ได้หมายเลข 12
นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล หรือ "ดร.โจ้" ลงสมัครในนามอิสระได้หมายเลข 13
ขณะที่นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ลงสมัครในนามอิสระได้หมายเลข 14 โดยไม่ต้องจับสลากเนื่องจากมาหลังเวลา 8:30 น
ทั้งนี้ ผู้สื่อรายงานว่าขณะที่นายชัชชาติจับสลาก และทราบว่าได้รับหมายเลข 9 ก็แสดงอาการดีใจที่ได้หมายเลขมงคล และด้านนอกห้องรับสมัครที่มีการถ่ายทอดการรับสมัครผ่านโทรทัศน์วงจรปิด ก็พบว่าทั้งผู้มาสังเกตการณ์ ผู้สนับสนุน รวมถึงข้าราชการกทม ต่างส่งเสียงแสดงความดีใจ อย่างไรก็ตามหลังจากว่าที่ผู้สมัครจับสลากได้หมายเลขแล้วทั้งหมดก็ได้ยื่นใบสมัคร หลักฐานการรับสมัครพร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 50,000 บาท เมื่อสมัครแล้วเสร็จ ก็ได้เดินทางออกไปพบกับผู้สนับสนุนและเดินสายหาเสียงเลือกตั้งทันที