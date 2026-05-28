“มัลลิกา” มั่นใจชิงผู้ว่าฯ กทม.ชูแผนปราบฝุ่น ใช้ AI ช่วยระบายน้ำ ปราบทุนเทา สร้างตำแหน่งงาน ยันทำได้ทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“มัลลิกา” มั่นใจลงชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูแผนปราบฝุ่น PM2.5 ให้คนกรุงสูดอากาศไร้มลพิษ ใช้ AI ตรวจจับก้อนเมฆช่วยวางแผนระบายน้ำ ปราบทุนเทาบ่อนเทา สร้างตำแหน่งงานรองรับ 2-3 แสนคน ยันทำได้ทันทีเพราะลงพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2550 แล้ว ไม่ต้องเรียนรู้งาน

เมื่อเวลา 07.55 น. วันที่ 28 พ.ค. ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระ เดินทางพร้อมทีมงานเพื่อเข้ายื่นการสมัคร ให้สัมภาษณ์ว่า มาวันนี้เรามีความมั่นใจแน่นอนพร้อมการลงสมัครครั้งนี้เราชู 12 แผนรองรับการทำงานของเรา โดยเฉพาะเรื่องของมลพิษ ฝุ่น PM2.5 เพราะหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นพิษ ดังนั้นคุณภาพของพลเมืองจะทำให้เสียประสิทธิภาพทั้งการทำงานและใช้ชีวิต แค่ทุกวันที่ใช้ชีวิตก็ยากแล้ว แต่ไม่ควรจะใช้ชีวิตให้ยาก ดังนั้น กทม.มีหน้าที่ฟอกสะอาดให้กับคนกรุงเทพฯ และถือเป็นเรื่องที่ทำได้ทันทีในแผนปฏิบัติการทั้ง 12 ด้าน นอกจากการใช้ AIจัดการฟอกอากาศ ยังมีเรื่องของ AI งานจราจรแก้ไขให้ดีกว่าเดิม รวมทั้ง AI เรดาร์เพื่อจับก้อนเมฆกับการระบายน้ำ และสร้างเมืองให้เป็นเมืองไร้อาชญากรรมรวมทั้งทุนเทาบ่อนเทา ซึ่งปฏิบัติการพวกนี้เรามีความพร้อมถ้าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ เราจะทำให้เมืองปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง


นางมัลลิกา กล่าวว่า อีกอย่างเรามีแผนรองรับเรื่องตำแหน่งงาน ที่จะว่าง 2-3 แสนคนถ้าเราต้องเจอวิกฤตจากสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการขยายเมืองให้เป็นพื้นที่สังสรรค์ด้วย ถ้าคนกรุงเทพฯ ต้องการผู้ว่าฯ ทำงานเราสามารถทำได้เลย อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในสิ่งที่เราตั้งใจมาแต่บ้าน

เมื่อถามถึงกระแสของผู้ว่าฯ คนเก่าที่ยังมีอยู่มาก นางมัลลิกา กล่าวว่า ต้องขอบคุณทุกคนที่มีความพยายามให้กำลังใจรวมทั้งพยายามนำผลโพลต่างๆ นั่นถือเป็นเสียงสะท้อน และควรรับฟัง แต่อย่างน้อยที่สุดเสียงประชาชนที่ยังไม่ได้แสดงออกตนคิดว่ายังไม่ถึงจุดที่จะมานั่งตัดสินใจว่าโพลไหนจะชี้นำประชาชนได้ หรือจุดที่จะเป็นการตัดสินใจไปแล้ว อย่างไรโพลก็พลิกได้ถ้าประชาชนรู้ถึงความตั้งมั่นว่าเราทำจริงทำได้เร็ว และบอกได้ว่า ถ้าคุณเลือกด็อกเตอร์มัลลิกา คุณจะได้เปรียบเมืองใหญ่อื่นๆ เพราะไม่ต้องรอ 4 ปีคุณสามารถใช้ชีวิตได้ในวันพรุ่งนี้ และมีอนาคตได้ทันที โดยไม่ต้องรอผู้ว่าฯ ที่จะต้องไปเรียนรู้งาน เพราะตนเคยลงพื้นที่ตั้งแต่ปี 2550 แล้ว



"มัลลิกา" มั่นใจชิงผู้ว่าฯ กทม.ชูแผนปราบฝุ่น ใช้ AI ช่วยระบายน้ำ ปราบทุนเทา สร้างตำแหน่งงาน ยันทำได้ทันที
